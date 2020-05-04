Gelinen noktada, işler Beşiktaş'ın istediği gibi gelişti. Başakşehir'in Adana Demirspor'a kiraladığı Muhammed Şengezer'i geri çağıracağı ve Mert Günok'un ardından ikinci kaleci konumuna getireceği, 1 yıl daha sözleşmesi olan Volkan'ın önünü açmak için de kolaylık sağlayacağı belirtildi.

Beşiktaş ise 31 yaşındaki Babacan'la 2+1 yıllık sözleşme karşılığında sezon başına 650 bin Euro ödeyecek.