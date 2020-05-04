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    • 04.05.2020 10:52
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    Son dakika i | Beşiktaş'tan flaş hamle! Bedavaya geliyor

    Sezon sonu kiralık sözleşmesi bitecek olan Alman file bekçisi Loris Karius'un 'tan ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken, siyah-beyazlı ekip yeni kaleci için arayışlara devam ediyor. Bir süredir ile temasta olan Beşiktaş'ın tecrübeli eldiven ile her konuda anlaştığı ve yeni sezonda kaleyi Babacan'ın koruyacağı iddia edildi.

    Beşiktaş, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Karius'un opsiyonunu kullanmama kararı alarak kaleci arayışlarına başlamıştı.

    Bu doğrultuda Volkan Babacan'la prensip anlaşmasına varan siyah-beyazlılar, tecrübeli eldivenden, kulübü Başakşehir'le bonservis konusunu kendisinin çözmesini istemişti.

    Gelinen noktada, işler Beşiktaş'ın istediği gibi gelişti. Başakşehir'in Adana Demirspor'a kiraladığı Muhammed Şengezer'i geri çağıracağı ve Mert Günok'un ardından ikinci kaleci konumuna getireceği, 1 yıl daha sözleşmesi olan Volkan'ın önünü açmak için de kolaylık sağlayacağı belirtildi.

    Beşiktaş ise 31 yaşındaki Babacan'la 2+1 yıllık sözleşme karşılığında sezon başına 650 bin Euro ödeyecek.
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