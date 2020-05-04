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    • Spor
    • 04.05.2020 Gazete
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    'de yeniden Rodriguez sesleri

    Ocak ayında ile anlaşan ancak harcama limitleri nedeniyle gelemeyen İsviçreli sol bek, kiralık gittiği ’den ayrılıyor. İşte Takvim Gazetesi’nin 4 Mayıs 2020 tarihli spor sayfalarından derlediğimiz Fenerbahçe haberleri…

    Yeniden Rodriguez sesleri
    Devre arasında yapamadığı sol bek ini yeni sezon öncesi bitirmek isteyen 'ye 'dan müjdeli haber geldi. Ocak ayında Sarı-Lacivertliler ile her konuda anlaşma sağlayan ancak harcama limitlerindeki sorun nedeniyle transferi gerçekleşmeyen , Milan'dan 'ye kiralanmıştı. Hollanda basını, PSV'nin beklentileri karşılayamayan İsviçreli yıldızın opsiyonunu kullanmama kararı aldığını yazdı. Milan'a geri dönecek olan Ricardo Rodriguez'in yeniden Fenerbahçe'nin gündemine girmesi bekleniyor. Ancak İtalyan kulübüyle 1 yıl sözleşmesi kalan tecrübeli yıldızın kiralanma ihtimali bulunmuyor.

    LİSTE BAŞI ASAMOAH
    Rodriguez'i yeniden gündemine alması beklenen Fenerbahçe'nin ilk hedefinin Asamoah olduğu belirtiliyor. Ganalı yıldız için görüşmeler sürüyor.

    HOLLANDA'DAN MENSAH İDDİASI
    Isla'nın yerine sağ bek arayışındaki Fenerbahçe'nin adı Timothy Fosu-Mensah ile anılıyor. İngiliz basını, ile sözleşmesi sona erecek olan Hollandalı genç yıldızı isteyen kulüpler arasında Fenerbahçe'nin de olduğunu yazdı.

    KRUSE EVE Mİ DÖNÜYOR?
    Mesut ile ilgili iddialar, Kruse'nin ayrılık söylentilerini de başlattı. İddialara göre 'de aradığını bulamayan Alman yıldız Bundesliga'ya geri dönecek ve Wolfsburg'a transfer olacak. Kruse sezonun hayal kırıklıklarından birisi.

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