Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 03.05.2020 Gazete
    ABONE OL

    , klasik bir oyun dizilişine bağlı olmaması ile dikkat çekiyor.

    ’nin takımın başına getirmek istediği , klasik bir oyun dizilişine bağlı olmaması ile dikkat çekiyor. Maça göre taktik belirleyen Hırvat hoca, farklı dizilişlerle takımını sahaya sürüyor.

    Fenerbahçe'nin 1 numaralı teknik direktör adayı olan Nenad Bjelica'nın en çarpıcı özelliklerinden biri de farklı oyun dizilişlerine açık olması. Sürekli aynı dizilişi tercih etmeyen bir hoca olarak göze çarpan Hırvat teknik adam, rakibe göre sistemini belirliyor.



    Favori dizilişi 4-3-3 olan Bjelica, gerektiğinde 3-5-2, 5-4-1, 4-1-4-1 gibi birçok farklı dizilişle takımını sahaya sürüyor. Rakibi analiz etmeye yoğun mesai harcayan ve buna göre taktik oluşturan Bjelica, Dinamo Zagreb ile bunun meyvelerini almıştı.



    Bjelica'nın eski takımı Dinamo Zagreb bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde sahasındaki Atalanta maçına 3-5-2 dizilişi ile çıkmış ve İtalyan ekibini 4-0 mağlup etmişti. Nenad Bjelica birçok maçta uyguladığı farklı taktiklerle diğer teknik adamlardan ayrılıyor.



    DEĞİŞİME AÇIK BİR HOCA
    Yeniliklere açık olan Nenad Bjelica, taktik konusunda kendisini sürekli geliştiriyor. Elindeki futbolcu grubuna ve rakibe göre bir oyun planı hazırlamayı tercih ediyor.
    Haberler Spor Nenad Bjelica, klasik bir oyun dizilişine bağlı olmaması ile dikkat çekiyor.
    Spor Haberleri Tüm spor haberleri
    Tüm Spor Haberleri