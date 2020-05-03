Fenerbahçe'nin 1 numaralı teknik direktör adayı olan Nenad Bjelica'nın en çarpıcı özelliklerinden biri de farklı oyun dizilişlerine açık olması. Sürekli aynı dizilişi tercih etmeyen bir hoca olarak göze çarpan Hırvat teknik adam, rakibe göre sistemini belirliyor.