Fenerbahçe'nin 1 numaralı teknik direktör adayı olan Nenad Bjelica'nın en çarpıcı özelliklerinden biri de farklı oyun dizilişlerine açık olması. Sürekli aynı dizilişi tercih etmeyen bir hoca olarak göze çarpan Hırvat teknik adam, rakibe göre sistemini belirliyor.
Favori dizilişi 4-3-3 olan Bjelica, gerektiğinde 3-5-2, 5-4-1, 4-1-4-1 gibi birçok farklı dizilişle takımını sahaya sürüyor. Rakibi analiz etmeye yoğun mesai harcayan ve buna göre taktik oluşturan Bjelica, Dinamo Zagreb ile bunun meyvelerini almıştı.
Bjelica'nın eski takımı Dinamo Zagreb bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde sahasındaki Atalanta maçına 3-5-2 dizilişi ile çıkmış ve İtalyan ekibini 4-0 mağlup etmişti. Nenad Bjelica birçok maçta uyguladığı farklı taktiklerle diğer teknik adamlardan ayrılıyor.
DEĞİŞİME AÇIK BİR HOCA
Yeniliklere açık olan Nenad Bjelica, taktik konusunda kendisini sürekli geliştiriyor. Elindeki futbolcu grubuna ve rakibe göre bir oyun planı hazırlamayı tercih ediyor.