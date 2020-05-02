





Ersun Yanal'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna henüz birisini oturtamayan Fenerbahçe, Nenad Bjelica'da sona yaklaşıyor. Görüşmeleri resmen açıklayan Hırvat hoca ile çok büyük oranda anlaşma sağlayan Sarı- Lacivertli yönetimin yol haritasını TAKVİM açıklıyor.



SÖZLEŞME İKİ YILLIK OLACAK

Ali Koç yönetimi, Bjelica ile aradaki ufak pürüzleri de çözerek önümüzdeki hafta resmi imzaları attırmayı hedefliyor. Genç teknik adam ile iki yıllık sözleşme imzalanacağı ifade ediliyor.