Ersun Yanal'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna henüz birisini oturtamayan Fenerbahçe, Nenad Bjelica'da sona yaklaşıyor. Görüşmeleri resmen açıklayan Hırvat hoca ile çok büyük oranda anlaşma sağlayan Sarı- Lacivertli yönetimin yol haritasını TAKVİM açıklıyor.
SÖZLEŞME İKİ YILLIK OLACAK
Ali Koç yönetimi, Bjelica ile aradaki ufak pürüzleri de çözerek önümüzdeki hafta resmi imzaları attırmayı hedefliyor. Genç teknik adam ile iki yıllık sözleşme imzalanacağı ifade ediliyor.
ŞU ANDA TÜM UÇUŞLAR KAPALI
Şu anda coronavirüs nedeniyle uçuşlar kapalı olduğu için Nenad Bjelica hemen İstanbul'a gelmeyecek. Hedef, eğer normalleşe süreci başlarsa Hırvat hocayı 16 Haziran'da Türkiye'ye getirtmek.
SÜREÇ ÇOK YAKINDAN İZLENİYOR
Yönetim 17 Mayıs'ta Topuk Yaylası'nda başlaması planlanan idmanlarda takımın başında Bjelica'nın olmasını istiyor. Bu nedenle coronavirüs konusunda süreci çok yakından izleniyor.
BARİÇ'TEN SONRA İLK HIRVAT OLACAK
Nenad Bjelica eğer Fenerbahçe'ye imza atarsa Otta Bariç'ten sonra ilk Hırvat teknik direktör olacak. Bariç 1997-98 sezonunda görev yapmıştı.