



"SERGEN YALÇIN, TAKIMA BEŞİKTAŞ KİMLİĞİNİ GETİRDİ"

Atiba Hutchinson, Beşiktaş'ın unutulmaz oyuncularından olan Sergen Yalçın'ın teknik direktörlüğe gelmesiyle yaşadıkları değişimi dile getirdi.

"Sergen Yalçın takıma Beşiktaş kimliğini getirdi." diyen Kanadalı futbolcu, "İlk günden itibaren mücadeleye ve çok çalışmaya odaklandı. Taraftarların da desteği inanılmaz. Bana göre işler istediğimiz gibi, doğru yöne doğru gidiyor. Oynamamız gereken maçlar var ve takım içinde pozitif bir hava mevcut. Bu yüzden kalan maçları ve gelecek sezonu iple çekiyoruz." açıklamasını yaptı.

KORONAVİRÜS SÜRECİ

Hutchinson, Süper Lig'de kalan 8 haftanın sıkışık ve hızlandırılmış bir fikstürle tamamlanmasının en iyi seçenek olduğunu belirtti.

Kimsenin salgının nasıl seyredeceği konusunda net bilgisinin olmadığını vurgulayan siyah-beyazlı futbolcu, "Evde kalma süreci bittikten sonra nasıl ilerleneceği konusunda pek çok şey konuşuluyor. Fakat en iyi seçenek takvimi biraz sıkıştırmak ve hızlandırarak bu sezonu bitirmek ve ardından önümüzdeki sezonun hazırlıklarını yapmak gibi görünüyor. Her şey normale döndüğünde, umarım taraftarları da stadyumlarda görebileceğiz. Belki de herkes bu durumdan sonra hayatın, sporun ve elimizdekilerin kıymetini daha iyi anlamış bir şekilde normale dönecek." görüşünü paylaştı.