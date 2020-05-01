Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 01.05.2020 16:28
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 01.05.2020 16:28
    ABONE OL

    'de futbola dönüş planı! seyircisiz oynanabilir

    Avrupa'da koronavirüs salgını nedeniyle büyük bir sıkıntı yaşayan 'de futbol maçları için yoğun bir çalışma yapılıyor. Futbolu dönüş planı için ortaya sunulan seçenek maçların seyircisiz oynanması yönünde.

    Yeni sezon için seyircisiz oynama planı!

    Avrupa'da koronavirüs salgını nedeniyle büyük bir sıkıntı yaşayan 'de futbol maçları için yoğun bir çalışma yapılıyor.
    Times'ın özel haberinde, İngiltere'de hükümetin detaylı bir plan yürüttüğü kaydedildi. Buna göre Mayıs 2021'e kadar futbol maçlarının seyircisiz olması hesaplandı.

    Aşı bulunana kadar statlara taraftar almanın doğru olmadığını düşünen İngiliz hükümeti, bu nedenle tedbirleri bozmak istemiyor.


    Hem bu sezonun kalan haftaları hem de gelecek sezonun taraftarsız oynanması planda tutuluyor. Ülkedeki tüm spor karşılaşmalarının seyircisiz olması isteniyor. Bu durum ekipleri direkt olarak etkileyecek. Buna göre maç günü gelirleri ortalama 100 milyon sterlini bulan kulüpler ciddi bir zorluk yaşayacak.

    Haberler Spor İngiltere'de futbola dönüş planı! Premier lig seyircisiz oynanabilir
    Spor Haberleri Tüm spor haberleri
    Tüm Spor Haberleri