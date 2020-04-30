Trabzonspor şampiyon mu ilan edildi? Koronavirüs salgını nedeniyle önlemler alınmaya devam ediyor. Liglere verilen ara sürerken, Trabzonspor taraftarı sosyal medyada şampiyonluk çağrıları yapıyor. Avrupa da bir çok lig şampiyonunu açıkladı. Lig tescil edilecek mi? sorusunun cevabı araştırılmaya başladı. İşte Trabzonspor şampiyon ilan edilecek mi? Lig tescil edilecek mi? Trabzonspor şampiyon mu ilan edildi?
"PLAY-OFF SİSTEMİNE GEÇEBİLİRİZ"
Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil: "18 kulüp başkanı da ligin ertelenmesini istedi. Eğer bu süreç uzarsa, ligleri hızlı bitirmek adına play-off sistemine geçilebilir."
"17 NİSAN'DA LİGE BAŞLAMAK İSTİYORUZ"
Mehmet Sepil: "Her şey normalleşirse 17 Nisan'da liglere başlayabiliriz."
"İLK SENARYO LİGLERİ OYNATMAK"
Mehmet Sepil: "3 tane senaryo var. Her şey yolunda gider, bu korona vakasını ülke olarak hızlı atlatırız, ligler de hızlı başlar, 8-10 maçı hızlı şekilde yerine getiririz. Şampiyonlar ve düşenler belli olur, lig biraz gecikerek, planlandığı gibi biter. Bu ilk senaryo."
İKİNCİ SENARYO PLAY-OFF SİSTEMİ
Mehmet Sepil:"2. senaryo, hem ülkemizde hem Avrupa'da oluşan koşullardan dolayı liglere başlamak uzayabilir. Bu durumda hızlandırılmış bir lig sistemine gidilebilir. Çok çözüm yok, play-off gibi, şampiyonların daha hızlı belirlendiği bir sistem olabilir."
ÜÇÜNCÜ SENARYO LİGLERİN TECİL EDİLMESİ
Mehmet Sepil: "Süreç çok uzarsa, ligin bu sıralamayla tescil edilmesi söz konusu olabilir."
SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun TFF Başkanı Nihat Özdemir ve Süper Lig kulüplerinin başkanlarıyla video konferans yöntemiyle yaptığı toplantının ardından TRT Spor canlı yayınında açıklamalarda bulundu.
"Bu çok zorlu bir süreç. Sadece Türkiye'de değil, Avrupa'da ve dünyada sporun, futbolun ne zaman başlayacağı tartışılıyor." diyen Sepil, "Bununla ilgili öngörüde bulunmak oldukça zor. Bu konudaki sorumluluk TFF'ye aittir. Nihat başkanımız bize bu konuda birtakım öngörülerde bulundu ve bilgiler verdi." ifadelerini kullandı.
Nisan sonunda bir toplantının daha gerçekleştirileceğini vurgulayan Sepil, şunları kaydetti:
"Burada en önemlisi karar verici olan Sağlık Bakanlığı. Onlarla tekrar istişarede bulunulacak. Bunun sonunda da futbol maçlarının devamının ne şekilde ve ne zaman olacağı yönünde karar verilecek. Biz muhtemel senaryoları konuştuk. Ay sonundaki görüşme sonrasında muhtemel futbol takvimi oluşacak. Şu anda liglerin bitirilmesi yönünde bir irade hakim."
Liglerin tekrar başlaması halinde maçların tek bir şehirde oynanması gibi bir durumun kesinlikle olmayacağını aktaran Sepil, "Şu anda en temel senaryo, lig ve kupa maçlarının 12-13-14 Haziran'da kaldığı yerden başlayarak 26 Temmuz'da bitirilmesi. Bu gözüken senaryo ama ay sonunda Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanlığının vereceği bilgilerle duruma bakılacak." diye konuştu.