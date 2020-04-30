"İLK SENARYO LİGLERİ OYNATMAK"

Mehmet Sepil: "3 tane senaryo var. Her şey yolunda gider, bu korona vakasını ülke olarak hızlı atlatırız, ligler de hızlı başlar, 8-10 maçı hızlı şekilde yerine getiririz. Şampiyonlar ve düşenler belli olur, lig biraz gecikerek, planlandığı gibi biter. Bu ilk senaryo."

İKİNCİ SENARYO PLAY-OFF SİSTEMİ

Mehmet Sepil:"2. senaryo, hem ülkemizde hem Avrupa'da oluşan koşullardan dolayı liglere başlamak uzayabilir. Bu durumda hızlandırılmış bir lig sistemine gidilebilir. Çok çözüm yok, play-off gibi, şampiyonların daha hızlı belirlendiği bir sistem olabilir."