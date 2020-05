Şampiyon olamasa da gerçek bir efsane: Allen Iverson

ANSWER

O'Neal, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada "Karşılıklı oynadığımızda oyunlarına hayranlık duyduğum için savunmada izin verdiğim isimler vardı." diyerek bu oyunculardan birisinin de Iverson olduğunu söyledi. Hiç kuşku yok ki Türkiye 'ye gelen en kariyerli oyunculardan birisi, belki de birincisi oydu. Kesin olanı ise Türkiye'de oynamış olanlar içinde her anlamda Amerika'da en tanınmış olan basketbol cuydu.Allen Ezail Iverson, 7 Haziran 1975'te Virginia Eyaleti'nin Hampton şehrinde doğdu. Annesi ona hamile kaldığında 15 yaşındaydı, babası ise daha o doğmadan annesini terketmişti. O yüzden soyadı olarak annesinin kızlık soyadını aldı. Pek çok siyahi oyuncu yokluktan, zorluktan gelir, Iverson ama bunların içinde bile en güç hayatı yaşayanlardan birisiydi. Sürekli kanalizasyon basan çok kötü bir ev ve uyuşturucu çetelerinin içinde yoklukla büyüdü. Basketbol o semtlerde en yaygın spordu, Küçük Allen daha en başında çok yetenekliydi. Lise takımında en iyi oyuncu seçilirken, takımı da eyalet şampiyonu oldu.Aslında o Amerikan futbolunu da çok iyi oynuyor ve daha çok seviyordu. Annesi ise kendisinin, oğlunun ve iki küçük kızının kurtuluşunun basketbolda olduğuna karar vererek onu basketbol oynamasında ısrar ediyordu. Gelecek için büyük potansiyel taşıdığı belliydi ama 14 Şubat 1983 tarihinde yaşananlar onu daha o yaşta bütün Amerika'nın gündemine taşıdı. Kendisi gibi siyahi arkadaşlarıyla gittiği bir bowling salonunda beyaz gençlerle aralarında bir kavga çıktı. İddiaya göre Allen, bir beyaz kadına sandalyeyle vurmuştu. O ise kesinlikle böyle bir şey yapmadığını söylüyordu ama 10 yılı ertelemeli 15 yıl hapis cezası aldı. Yani 5 yıl hapis yatacak ve bir suç daha işlerse ertelenen 10 yıl da cezasına eklenecekti.Olay ABD'de büyük yankı uyandırdı. Iverson ve tutuklanan diğer 3 arkadaşının serbest bırakılması için gösteriler yapıldı. Virgiana'nın siyahi valisi Douglas Wilder, Iverson ve arkadaşlarını affederek serbest bıraktırdı. Yaşananlar "Iverson'ın Mahkemesi" adıyla belgesel yapıldı. Islahevinde 4 ay kalan Iverson liseyi başka okulda bitirmek zorunda kaldı ve tam burslu olarak Amerika'nın prestijli üniversitelerinden Georgetown'a kabul edildi. Üniversite takımında oynarken ilk yıl Doğu Bölgesi'nin en iyi çaylağı, ikinci yıl da en iyi ilk beşine seçildi. Iverson'un cezaevinden çıkmasını kabullenemeyen ırkçılar oynadığı maçlarda pankart açıp, aleyhine tezahürat yapıyorlardı. O ise daha da hırslanıp sayı atmaya devam ettiği ona " The Answer " yani "Cevap" lakabı takıldı. Çünkü o en iyi cevabı sahada veriyordu.Ancak onun başarıdan daha fazla paraya ihtiyacı vardı. 1996'nın yazında kısaca "Sixers" denen Philadelphia 76ers takımı NBA 'de oynaması için onu 1. Sıradan draft etti. 1,83'lük boyuyla seçilen en kısa oyuncuydu. Üstelik de Kobe Bryant , Steve Nash gibi sonradan çok ünlü olacak basketbolcuları geçmişti. Daha ilk sezonunda yılın çaylağı seçilen Iverson 11 Yıl Sixers'ta, 2 yıl Denver Nuggets 'ta yarım sezon da Memphis Grizlies'te oynadı. Bu süre içinde 11 kez All-Star'a seçildi, bir kez yılın en iyi oyuncusu, 4 kez de NBA sayı kralı oldu. Sixers'ta o kadar sevildi ve efsane oldu ki giydiği 2 numaralı forma ondan sonra kulüp müzesine kaldırıldı.Ekim 2010'da iki yıllığına 4 milyon dolar karşılığı Beşiktaş 'a geldi. Ne yazık ki 10 maç oynayabildi ve baldır sakatlığı yüzünden profesyonel basketbola veda etti. Basketbol sonrası da pek çok kez başı derde girdi. Iverson, Amerika'da hala bir efsane o yüzden son yıllarda hakkında çıkan "250 milyon dolarlık servetini kaybetti" haberleri bile büyük yankı uyandırdı.Lise yıllarında ırkçı sahldırılara karyşı perforansı artar ve cevabı sahada verirdi. Oyüzden ona "The Answer" yani 'cevap' lakabı takıldı.