Maçlar ne zaman başlayacak? Süper Lig, 1. 2. 3. ligler bu sene oynanacak mı?

Maçlar ne zaman başlayacak? Süper Lig bu sene oynanacak mı? Hollanda'nın ardından Fransa'da da liglerin olduğu haliyle tescil edilmesinin ardından maçlar ne zaman başlayacak sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Süper Lig bu sene oynanacak mı sorusuna futbol severler yanıt arıyor. Birçok ülkede ligler peş peşe iptal edilirken gözler Türkiye Futbol Federasyonu'nun alacağı karar çevrildi. Son olarak Fransa'da lider PSG şampiyon ilan edildi ve ligler iptal edilmişti.
MAÇLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
TÜRKİYE
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun TFF Başkanı ve Süper Lig kulüp başkanlarıyla bir araya geldiği toplantıda ülkemizdeki liglerin geleceğiyle ilgili senaryolar konuşuldu. En muhtemel senaryo olarak 12-13-14 Haziran'da futbol maçlarının başlayarak 26 Temmuz'da bitmesinin öngörüldüğü açıklandı. Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil, maçların seyircisiz olacağını ve tek şehirde oynamanın ise gündemde olmadığını dile getirirken nihai kararın önümüzdeki günlerde alınması bekleniyor.
FRANSA
Fransa Başbakanı Edouard Philippe'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle futbol sezonunun devam etmeyeceğini dile getirmişti. Ülkede bu açıklamanın ardından belirsizlik ortamı oluşturken son gelişmeyle birlikte belirsizlik sona erdi. Ligue 1 yönetimi ligi bu haliyle tescil ederken PSG şampiyon ilan edildi! Ligue 1 yönetimi ayrıca 2 takımın küme düştüğünü, Ligue 2'den de Lorient ve Lens'in gelecek sezon Ligue 1'de mücadele edeceğini duyurdu.
ALMANYA
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle 30 Nisan'a kadar askıya alınan Almanya Birinci Futbol Ligi'nin (Bundesliga) yeniden başlaması için bugün Başbakan Angela Merkel'in eyalet başbakanlarıyla yapacağı toplantı bekleniyor.
Alman basınında yer alan haberlere göre 1. ve 2. Futbol Liglerinin yeniden başlaması konusunda Almanya Kulüpler Birliğinin (DFL) hazırladığı "test ve hijyen tasarısına" Çalışma Bakanlığı onay verdi. Rheinische Post gazetesinin haberinde de eyaletlerin spor bakanlarının yaptıkları toplantıda, 1. ve 2. Futbol Liglerinin mayıs ortasında veya sonunda yeniden başlayabileceği yönünde olumlu sinyallerin verildiği ifade edildi.
İNGİLTERE
İngiltere Premier Lig'de sezonun bitmesine 9 maç kaldı. Federasyon yetkilileri ülkede Covid-19 salgını sebebiyle ölü sayısının artması sonrası maçların haziran ayında seyircisiz şekilde oynanarak 2 ay içerisinde tamamlanmasını düşünüyor.
Bu sebeple Premier Lig yetkilileri maçlarda oynayacak futbolcular ve görev alacak, hakem, teknik ekip ve stat çalışanları için 26 bin koronavirüs testi yapmayı planlıyor. Bu kapsamda futbolcuların mayıs ayı ortasında toplu şekilde antremanlara yeniden başlaması ve 8 Haziran'da da ilk maçların oynanması düşünülüyor.
Yetkililer bunun yanında sadece yüksek sağlık sertifikasına sahip stadların kullanılmasına onay verecek. Riskli bulunan stadyumlarsa kapalı kalacak. Premier Lig'de bulunan 20 takımın toplam kalan maç sayısı 92.
Premier Lig'de verilen aradan dolayı, stadyum gelirleri, yayın hakları ve reklam anlaşmalarının iptali sebebiyle yaşanan gelir kaybının yaklaşık 1.2 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor.
HOLLANDA
Federasyondan yapılan açıklamada, liglerde şampiyon çıkmayacağı, küme düşme ve yükselme olmayacağı belirtildi.
Gelecek sezon Avrupa kupalarına katılacak takımların ise mevcut puan durumuna göre belirlendiği kaydedildi.
Buna göre, lider Ajax UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda, ikinci AZ Alkmaar ön elemelerde mücadele edecek.
Üçüncü sırada yer alan Feyenoord doğrudan UEFA Avrupa Ligi'ne giderken, dördüncü PSV ve beşinci Willem II ön elemelere katılacak.
Açıklamada, alınan bu kararların UEFA'nın onayına tabi olduğu aktarıldı.
Hollanda Başbakanı Mark Rutte, koronavirüs nedeniyle spor karşılaşmaları dahil büyük etkinliklerin 1 Eylül'e kadar yasaklandığını açıklamıştı.
İTALYA
İtalya Serie A'nın kaderi bakanlar kurulunda belli olacak. Bazı bakanların Fransa'da olduğu gibi liglerin iptal edilmesinden yana olduğu iddia ediliyor.
Fransa'da liglerin iptal edilmesi ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un; İtalya, İngiltere, Almanya ve İspanya gibi önde gelen liglerin oynanmaması için temaslarda bulunması sonrası gözler bu ülkelere çevrildi. Avrupa'da korona virüsün en çok etkilediği ülkelerden olan İtalya'da liglerin kaderi önümüzdeki günlerde yapılacak olan bakanlar kurulunda netlik kazanacak. Futbolcuların bireysel antrenmanlar yapmasının herhangi bir şeyi değiştirmeyeceğini söyleyen İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, henüz alınan bir karar olmadığını belirtti. Yapılacak olan bakanlar kurulu toplantısında bazı bakanların Fransa'da olduğu gibi liglerin oynanmamasından yana olduğu iddia ediliyor.