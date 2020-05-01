Maçlar ne zaman başlayacak? Süper Lig, 1. 2. 3. ligler bu sene oynanacak mı?

Maçlar ne zaman başlayacak? Süper Lig bu sene oynanacak mı? Hollanda'nın ardından Fransa'da da liglerin olduğu haliyle tescil edilmesinin ardından maçlar ne zaman başlayacak sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Süper Lig bu sene oynanacak mı sorusuna futbol severler yanıt arıyor. Birçok ülkede ligler peş peşe iptal edilirken gözler Türkiye Futbol Federasyonu'nun alacağı karar çevrildi. Son olarak Fransa'da lider PSG şampiyon ilan edildi ve ligler iptal edilmişti.

MAÇLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

TÜRKİYE

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun TFF Başkanı ve Süper Lig kulüp başkanlarıyla bir araya geldiği toplantıda ülkemizdeki liglerin geleceğiyle ilgili senaryolar konuşuldu. En muhtemel senaryo olarak 12-13-14 Haziran'da futbol maçlarının başlayarak 26 Temmuz'da bitmesinin öngörüldüğü açıklandı. Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil, maçların seyircisiz olacağını ve tek şehirde oynamanın ise gündemde olmadığını dile getirirken nihai kararın önümüzdeki günlerde alınması bekleniyor.