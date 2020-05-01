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    • Spor
    • 01.05.2020 Gazete
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    Arroyo: ’tan ayrılmak istememiştim (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

    'de ve G.Saray formalarıyla önemli izler bırakan 'lu basketbolcu , hesabından açıklamalarda bulundu. Aroyyo, "Beşiktaş'tan ayrılmak istememiştim ama o zamanki coach bana yeteri kadar değer vermemişti" dedi.

    Arroyo: Beşiktaş’tan ayrılmak istememiştim
    Türkiye'de ve G.Saray formalarıyla önemli izler bırakan 'lu basketbolcu , hesabından açıklamalarda bulundu. Aroyyo, "Beşiktaş'tan ayrılmak istememiştim ama o zamanki coach bana yeteri kadar değer vermemişti" dedi.




    SEYİRCİSİZ OYNANSA BİLE MİLYONLAR TAKİP EDER!
    İngiliz SkySports'a açıklamalarda bulunan Tottenham'ın hocası Mourinho, "Eğer sezonun kalan 9 maçını oynarsak hepimiz için iyi olacak. için, için iyi olacak" ifadelerini kullandı Mourinho, "Seyircisiz oynansa bile siyircimiz oynandığını kabul etmem. O maçı takip eden milyonlar vardır" dedi.

    PODOLSKİ: İZOLEYİM VE FİT KALMAYA ÇALIŞIYORUM
    Antalyaspor'un yıldızı , eski İngiliz oyuncu Ian Wright'a konuştu.'deki hayatının güzel geçtiğini söyleyen Alman golcü "Takım arkadaşlarımdan izole bir şekilde fit kalmaya çalışıyorum" dedi. Podolski, sosyal medya üzerinden yapılan röportaja eski takımı 'ın formasıyla çıktı ve menajer Mikel Arteta'nın performasını övdü.

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