



Salgından dolayı Türkiye'deki istatistiklerin çok daha düşük olduğunu vurgulayan 32 yaşındaki basketbolcu, "Türkiye daha güvenli. Aralık ayında bir bebeğim oldu ve ailem için bu riski almak istemem. Uçağa binmek, Fransa'da koronaya yakalanıp aileme bulaştırmak istemiyorum. Türkiye'de çok fazla vaka yok. İstanbul'da kendimi fazla güvende hissediyorum. Türkiye ve Avrupa ligleri tamamlandıktan sonra ülkeme döneceğim. Şimdi gidersem ve ligler başlarsa, geri gelirsek 2 hafta karantina ve 2 hafta hazırlık gibi durumlar olacak. O yüzden burada kalmak daha mantıklı" dedi.