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    • Spor
    • 30.04.2020 Gazete
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    : ’nin iptali benim için güzel oldu!

    Lille'de forma giyen açıklamalarda bulundu. Başarılı oyuncu "Bugün sakatlıktan sonra 4. ayım oldu. Büyük ihtimalle takımla birlikte çalışmaya başlayacaktım zaten. 'de oynamayı çok istiyordum, iptal olması benim için güzel oldu. Biraz da olsa işime yaradı" dedi.

    EURO 2020’nin iptali benim için güzel oldu!
    Lille'de forma giyen açıklamalarda bulundu. Başarılı oyuncu "Bugün sakatlıktan sonra 4. ayım oldu. Büyük ihtimalle takımla birlikte çalışmaya başlayacaktım zaten. 'de oynamayı çok istiyordum, iptal olması benim için güzel oldu. Biraz da olsa işime yaradı" dedi. Yusuf Yazıcı, Ligue 1'in iptal edilmesini ise sürpriz bulduğunu belirterek "Daha iki gün önce sportif direktörümüzle görüşmüştük oraya nasıl gideriz diye. Antrenman programlarını yapmaya başlamıştık. Ama gelişmeler öyle olmadı." ifadesini kullandı. Yusuf Yazıcı maske ile antrenman yapmanın da zor olduğunu sözlerine ekledi.
    Haberler Spor Yusuf Yazıcı: EURO 2020’nin iptali benim için güzel oldu!
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