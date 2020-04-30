Lille'de forma giyen Yusuf Yazıcı açıklamalarda bulundu. Başarılı oyuncu "Bugün sakatlıktan sonra 4. ayım oldu. Büyük ihtimalle takımla birlikte çalışmaya başlayacaktım zaten. EURO 2020'de oynamayı çok istiyordum, iptal olması benim için güzel oldu. Biraz da olsa işime yaradı" dedi. Yusuf Yazıcı, Fransa Ligue 1'in iptal edilmesini ise sürpriz bulduğunu belirterek "Daha iki gün önce sportif direktörümüzle görüşmüştük oraya nasıl gideriz diye. Antrenman programlarını yapmaya başlamıştık. Ama gelişmeler öyle olmadı." ifadesini kullandı. Yusuf Yazıcı maske ile antrenman yapmanın da zor olduğunu sözlerine ekledi.