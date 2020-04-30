



Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, medya biriminin sorularını yanıtladı. Hüseyin Çimşir, liglerin oynanmasından yana olduğunu belirterek, Süper Lig'de ve Ziraat Türkiye Kupası'nda, ipi göğüsleyeceklerine inançlarının tam olduğunu ve iki kulvarda da favori olduklarını söyledi.



HAKEM HATALARI OLMASA…

Hüseyin Cimşir şöyle devam etti: Başakşehir ve Gaziantep maçlarında hakem kararları etkili oldu. Gaziantep'te golümüz, Başakşehir maçında ise penaltımız verilmedi.