Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, medya biriminin sorularını yanıtladı. Hüseyin Çimşir, liglerin oynanmasından yana olduğunu belirterek, Süper Lig'de ve Ziraat Türkiye Kupası'nda, ipi göğüsleyeceklerine inançlarının tam olduğunu ve iki kulvarda da favori olduklarını söyledi.
HAKEM HATALARI OLMASA…
Hüseyin Cimşir şöyle devam etti: Başakşehir ve Gaziantep maçlarında hakem kararları etkili oldu. Gaziantep'te golümüz, Başakşehir maçında ise penaltımız verilmedi.
OYNANMASINDAN YANAYIM
Haziran ayında liglerin başlayacağı yönünde bir söylem var. Olacak mı, olmayacak mı, bekliyoruz. Biz başlayacakmış gibi planlamamızı yapıyoruz. Ben liglerin oynanmasından yanayım.
SÖRLOTH'U BİZE BAŞKAN SÖYLEDİ
Sörloth'u bize başkanımız söyledi. 'Böyle bir oyuncu var bir izleyin' dedi. Biz de baktık, inceledik ve olumlu bir rapor verdik. 2-3 günlük transfer sürecinden sonra takıma katıldı. İyi ki almıyız.