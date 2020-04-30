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    • Spor
    • 30.04.2020 Gazete
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    ’da heyecanı

    'un Gent takımında forma giyen ofansif orta saha olarak görev yapaın Gürcü oyuncu 'yi kiralık olarak kadrosuna katma girişiminde bulunması taraftarlarda heyecan yarattı..

    Trabzon’da Chakvetadze heyecanı
    Trabzonspor'un Gent takımında forma giyen ofansif orta saha olarak görev yapaın Gürcü oyuncu 'yi kiralık olarak kadrosuna katma girişiminde bulunması taraftarlarda heyecan yarattı.. kulübünün oyuncuya çok fazla talip olduğunu iddia ettiği öğrenildi. Bordo-mavili taraftarlar ise yaptıkları yorumlarda, "Chakvetadze geleceğin yıldızı olur", "Çok önemli bir potansiyeli var" ve "Bu Gürcü oyuncuyu kaçırmayalım" gibi ifadeler kullanarak transferi için açıkça taraf oldular.



    TOTTENHAM DA ONU İZLİYOR
    Chakvetadze, İngiliz devi Tottenham'ın da takibinde yer alan bir oyuncu. Zaman zaman Ada basınında da ismi yer aldı.
    Haberler Spor Trabzonspor’da Giorgi Chakvetadze heyecanı
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