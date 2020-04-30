Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor forması giyen Josef Sural, geçtiğimiz yıl 29 Nisan'da Kayserispor deplasmanı dönüşü geçirdiği trafik kazası sonrası hayata veda etmişti. Çek futbolcunun ölümü hem Türk futbolunu hem de Çekya futbolunu derinden sarstı.

Kaza yaşandığı anda Alanyaspor'dan Steven Caulker, Djalma Campos, Wanderson Baiano, Papiss Demba Cisse, Isaac Sackey, Welinton Souza da aynı minibüsün içinde bulunuyordu. Bu oyuncular kazayı hafif yaralı atlatırken, Sural aractan fırladığı için vücudunda çeşitli kırıklar meydana geldi ve kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

ALANYASPOR ANMA MESAJI PAYLAŞTI

Aytemiz Alanyaspor spor camiasını yasa boğan ölümün birinci yılında oyuncusu Josef Sural'ı unutmadı. Kulüp kazanın yaşandığı bölgeye gelerek çelenk bıraktı. Akdeniz ekibinden ayrıca bir anma mesajı da paylaşıldı. Bu mesajda, ""Elim bir trafik kazası sonucu kaybettiğimiz futbolcumuz Josef Sural'ı, vefatının birinci yılında özlemle anıyoruz" ifadelerine yer verildi.

NELER OLMUŞTU?

Alanyaspor'un 28 Nisan 2019 tarihinde deplasmanda oynadığı ve 1-1 biten İstikbal Mobilya Kayserispor maçının ardından futbolculara 2 gün izin verilmişti. Caulker, Djalma, Baiano, Cisse, Sackey, Welinton ve Josef Sural, kiraladıkları VIP minibüsle takımdan ayrı dönüşe geçmişti. Kiralanan minibüs, 29 Nisan gecesi saat 02.30 sıralarında Alanya'ya bağlı Dinek mevkisi yakınlarında kontrolden çıkarak, yol kenarındaki su kanalına girip yan yatarak sürüklendi. Kazada Josef Sural, açılan kapıdan yola fırlarken, diğer futbolcular araç içinde savruldu. Başını çarpan ve vücudunun çeşitli yerlerinde çok sayıda kırık bulunan Josef Sural, götürüldüğü hastanede yaşamını yitirdi.

JOSEF SURAL KİMDİR?

Elim kazada hayatını kaybeden Josef Sural, 30 Mayıs 1990'da Çekya'da dünyaya geldi. Kariyerine 2008'de Zbrojovka Brno'da başlayan forvet oyuncusu, ardından 2011-2016 arasında Slovan Liberec'te forma giydi. Sural, 2016'da ülkesinin önde gelen takımlarından Sparta Prag'a transfer oldu. Çek oyuncu, 2018-19 sezonunun ara transfer döneminde Alanyaspor'a transfer olmuştu. 29 yaşındaki futbolcunun iki kızı var.