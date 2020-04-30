Fenerbahçe'de flaş gelişme! Çalışmalar başlıyor

Fenerbahçe 4 Mayıs Pazartesi günü itibarıyla Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde gruplar halinde çalışmalara başlayacak.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde:

Futbol Takımımız, 4 Mayıs Pazartesi günü itibarıyla Samandıra Can Bartu Tesislerimizde gruplar halinde çalışmalara başlayacak. Her grupta 4 futbolcumuz bulunacak. Aynı gruptaki oyuncular sahanın farklı bölgelerinde antrenmanlarını yapacak. Antrenmanını tamamlayan grubun ardından bir sonraki gruptaki oyuncular tesislerimizde saha çalışmalarına başlayacak.