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    • Spor
    • 30.04.2020 14:57
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    • 30.04.2020 14:57
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    'de flaş gelişme! Çalışmalar başlıyor

    Koronavirüs nedeniyle lige verilen arada çalışmalarını durduran , antrenmanlara yeniden başlama kararı aldı. Kulüpten yapılan açıklamada 4 Mayıs Pazartesi günü futbolcuların Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde gruplar halinde çalışmalara başlayacağı duyuruldu.

    Fenerbahçe'de flaş gelişme! Çalışmalar başlıyor

    4 Mayıs Pazartesi günü itibarıyla Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde gruplar halinde çalışmalara başlayacak.

    Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde:
    Futbol Takımımız, 4 Mayıs Pazartesi günü itibarıyla Samandıra Can Bartu Tesislerimizde gruplar halinde çalışmalara başlayacak. Her grupta 4 futbolcumuz bulunacak. Aynı gruptaki oyuncular sahanın farklı bölgelerinde antrenmanlarını yapacak. Antrenmanını tamamlayan grubun ardından bir sonraki gruptaki oyuncular tesislerimizde saha çalışmalarına başlayacak.

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