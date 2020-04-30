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65 yaş üstü kadınlar Coronavirüs nedeniyle evden çıkamayınca,yardımlarına koştu. Antrenör Bişgin, oturduğu mahalledeki 65 yaş üstü akraba ve komşularına spor yaptırarak hem hareket etmelerini hem de stres atmalarını sağlıyor.Yaşlıların da mutlaka hareket etmesi gerektiğini belirten antrenör Bişgin, "Birkaç gündür antrenman yapıyoruz. Hem moral olarak yükseldiler hem de vücutlarının rahatladığını söylüyorlar. Kasları da çalıştığı için daha rahat bu süreci atlatmaları için onlara yardımcı oluyorum. Birisi 82 yaşında, birisi 75 yaşında" dedi. Her sabah eldiven takıp idman yapan teyzeler ise bu sayede moral kazandıklarını söylüyor.Muay Thai Milli Takım Antrenörü Muhammed Bişgin, 65 yaş üstü komşularına spor yaptırıyor.Tahi, Tayland'da ortaya çıkan bir dövüş sporu. Tayland Boksu da deniliyor. Başta yumruk, diz, dirsek ve tekmelerin kullanıldığı sert ve otantik bir dövüş sanatı. Esneklik anlamında da tüm vücudun günlük hayatta çalışan kaslarını gevşetmesine kattığı büyük fayda ile günümüz spor dalları arasında dikkat çekiyor.