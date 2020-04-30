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    • 30.04.2020 15:13
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    • 30.04.2020 15:13
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    Ligue 1'de lig olduğu gibi tescil edildi! Şampiyon

    Corona virüsü nedeniyle liglere verilen aranın ardından bir büyük lig daha ligleri tescil ederek şampiyonunu açıkladı.  Ligue 1' de, sıralama olduğu gibi değerlendirildi ve lider durumda bulunan şampiyon ilan edildi.

    Lig olduğu gibi tescillendi! Şampiyon ...

    L'Equipe'in son dakika haberine göre; Ligue 1 yönetimi, bu sezonun sıralamasını olduğu gibi kabul ederek 'yi şampiyon ilan etti.

    Daha önce Hükümeti'nden yapılan açıklamada liglerin iptal edildiği açıklanmış ve Eylül ayına kadar maç oynanmayacağı belirtilmişti. Bu kararın ardından Lig 1 yönetiminin de en yakın rakibi Marsilya'nın 12 puan önünde lider durumda bulunan PSG'yi şampiyon ilan ettiği öğrenildi.

    Bu kararın yansımalarının nasıl olacağı belirsizliğini korurken, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un da diğer Avrupa liglerine de iptal kararı alması yönünde baskı yaptığı konuşulmuştu.

    Avrupa Kupaları durumu henüz netlik kazanmadı

    Şampiyonluk kesinleşirse; PSG üst üste 3. kez mutlu sona ulaşmış olacak. Öte yandan diğer sıralamalar da merak konusu oldu. 2. sıradaki Marsilya, 3. sıradaki Rennes ve 4. sıradaki Lille ile diğer sıralanan takımların Avrupa kupaları durumu henüz netleşmedi.

    Bu konuda lig 7.'si olan Lyon'un büyük itirazlar var ve play-off konusunda ısrar ediyor. Ayrıca ligde son 3 sıraya alan Nimes, Amiens ve Toulouse'un da küme düşme konuları halen daha gündemde duruyor.

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