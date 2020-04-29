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    • 29.04.2020 10:50
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    • 29.04.2020 10:50
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    Merih Demiral'ın takım arkadaşı 'nın koronavirüs testi 4. kez pozitif çıktı

    A ekiplerinden 'ta forma giyen Arjantinli futbolcu 'nın 4.koronavirüs testi de pozitif çıktı. 'da yayın yapan programının servis ettiği habere göre, Juventus'un Arjantinli yıldızı Paulo Dybala'nın 6 hafta içinde tam 4 kez corona virüs testi yaptırdığı ve son testinin pozitif çıktı.

    Yıldız futbolcunun korona testi pozitif çıktı

    Fotomaç'ın haberine göre; A ekiplerinden 'ta forma giyen Arjantinli futbolcu 'dan yine sevindiren haber gelmedi. 'da yayınlanan programında paylaşılan bilgilere göre Dybala'nın 4. kez girdiği corona virüsü testi de pozitif çıktı. Bu aşamada oyuncuya kan testi yapılacağı ve vücudunun antikor üretip üretmediğine bakılacağı aktarıldı.

    İlk olarak bir buçuk ay önce kız arkadaşı Oriana Sabatini ile birlikte corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıklayan Dybala, başlarda semptom göstermediğini ancak günler geçtikçe nefes almakta zorlandığını ve kas ağrılarının başladığını duyurmuştu.

    Arjantinli futbolcu kısa süre önce hastalıkla savaşmaktan bahsetmiş ve nefes almakta zorlandığını açıklamıştı. Dybala, "Neyse ki çok daha iyi durumdayız. Hiçbir semptom göstermiyoruz." dedi.

    Dybala, corona virüs hakkında şunları söyledi;

    "Daha güçlü semptomlarım vardı. Çok çabuk yoruluyordum ve antrenman yapmak istediğimde beş dakika sonra nefes darlığı başlıyordu. Orada bir şeylerin doğru olmadığını fark ettim ve kulübün yaptığı testlerle bize pozitif olduğumuz söylendi."

    Dybala, Daniele Rugani ve Blaise Matuidi, Juventus'ta corona virüse yakalanan futbolcular olarak kayıtlara geçti. Juventus dahil olmak üzere Serie A takımlarının 4 Mayıs Pazartesi günü antrenmanlara başlamaları planlanıyor.

    Haberler Spor Merih Demiral'ın takım arkadaşı Paulo Dybala'nın koronavirüs testi 4. kez pozitif çıktı
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