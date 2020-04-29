Fotomaç'ın haberine göre; İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'ta forma giyen Arjantinli futbolcu Paulo Dybala'dan yine sevindiren haber gelmedi. İspanya'da yayınlanan El Chiringuito programında paylaşılan bilgilere göre Dybala'nın 4. kez girdiği corona virüsü testi de pozitif çıktı. Bu aşamada oyuncuya kan testi yapılacağı ve vücudunun antikor üretip üretmediğine bakılacağı aktarıldı.

İlk olarak bir buçuk ay önce kız arkadaşı Oriana Sabatini ile birlikte corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıklayan Dybala, başlarda semptom göstermediğini ancak günler geçtikçe nefes almakta zorlandığını ve kas ağrılarının başladığını duyurmuştu.

Arjantinli futbolcu kısa süre önce hastalıkla savaşmaktan bahsetmiş ve nefes almakta zorlandığını açıklamıştı. Dybala, "Neyse ki çok daha iyi durumdayız. Hiçbir semptom göstermiyoruz." dedi.

Dybala, corona virüs hakkında şunları söyledi;

"Daha güçlü semptomlarım vardı. Çok çabuk yoruluyordum ve antrenman yapmak istediğimde beş dakika sonra nefes darlığı başlıyordu. Orada bir şeylerin doğru olmadığını fark ettim ve kulübün yaptığı testlerle bize pozitif olduğumuz söylendi."

Dybala, Daniele Rugani ve Blaise Matuidi, Juventus'ta corona virüse yakalanan futbolcular olarak kayıtlara geçti. Juventus dahil olmak üzere Serie A takımlarının 4 Mayıs Pazartesi günü antrenmanlara başlamaları planlanıyor.