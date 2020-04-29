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    • Spor
    • 29.04.2020 15:10
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    • 29.04.2020 15:10
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    Zeytinburnu Telsizspor Başkanı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

    Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs can almaya devam ediyor. Zeytinburnu Telsiz Spor Kulübü Başkanı , Covid - 19 tedavisi gördüğü hastane de mücadeleye yenik düştü.

    Kulüp başkanı koronavirüsten hayatını kaybetti

    Zeytinburnu Telsiz Spor Kulübü Başkanı , Covid - 19 tedavisi gördüğü hastane de mücadeleye yenik düştü.

    Kronik kalp ve şeker hastası olan ve geçtiğimiz günlerde koronavirüs teşhisiyle hastaneye kaldırılan Turgay Kalyoncu, durumunun ağırlaşması sonrası yoğun bakıma alınmıştı. Daha sonra Kalyoncu'nun hayatını kaybettiği ifade edildi.

    Zeytinburnu Telsiz Spor Kulübü Başkanı Turgay Kalyoncunun vefat haberi spor camiasında üzüntüye sebep olurken cenazesinin yarın Zeytinburnu'nda defnedileceği bilgisi verildi.

    Haberler Spor Zeytinburnu Telsizspor Başkanı Turgay Kalyoncu koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
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