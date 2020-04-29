TÜRKİYE HART İÇİN İYİ BİR SEÇENEK

Haberde, "Loris Karius'la yaşadığı sıkıntılardan bunalan Türk ekibi, Hart için sınırlarını zorlayabilir" denildi. Ayrıca "Kariyerinin son dönemlerine giren Hart için Türkiye uygun bir seçenek. Artık Avrupa'da kalması zor görünüyor" şeklinde görüş belirtildi. Oyuncunun bonservisi olmayacağı için transfer Beşiktaş için cazip görünse de Hart'ın isteyeceği yıllık ücret yönetimi zorlayabilir. Öte yandan Wolverhampton'da görev alan John Ruddy'nin de siyah-beyazlı kulübün listesinde yer aldığı öne sürüldü. Bu arada Beşiktaş'a yakın kaynaklardan gelen yorumlarda teknik direktör Sergen Yalçın'ın yaşı nedeniyle Hart ismine pek sıcak bakmayacağı ifade ediliyor.