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    • Spor
    • 28.04.2020 Gazete
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    Spor dünyasında corona günlüğü

    Coronavirüs salgını sonrası ünlü futbolcular, sosyal medyadan paylaşım yapmaya devam ediyor… Galatasaraylı , ailesiyle birlikte mutluluk pozu verirken de evinden paylaşım yaptı. 48 yaşındaki efsane futbolcu Rivaldo'nun fit hali sosyal medyayı salladı.

    Spor dünyasında corona günlüğü
    Coronavirüs salgını sonrası ünlü futbolcular, sosyal medyadan paylaşım yapmaya devam ediyor… Galatasaraylı , ailesiyle birlikte mutluluk pozu verirken de evinden paylaşım yaptı. 48 yaşındaki efsane futbolcu Rivaldo'nun fit hali sosyal medyayı salladı.

    FALCAO
    G.Saray'ın yıldızı Falcao ailesiyle birlikte karpuz yediği anın fotoğraflarını paylaştı...



    RİVALDO
    Brezilyalı efsane futbolcu Rivaldo, 48 yaşında olmasına rağmen spora asla ara vermiyor.



    AGÜERO
    Arjantinli yıldız, boş zamanlarında evinde play-station oynuyor (Tabii ki futbol oyunu)



    RODRIGUES
    F.Bahçelı'nin yıldız futbolcularından Garry Rodrigues evde dinlenirken fotoğraf paylaşt



    ABDULKADİR
    Trabzonsporlu Abdülkadir Parmak, minik yeğeniyle vakit geçirirken çocuklar gibi eğleniyor…



    MOUNT
    'de forma giyen Mount, coronavirü günlerinde yeni imajını taraftarlarına sundu...
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