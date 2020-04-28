Spor dünyasında corona günlüğü

Coronavirüs salgını sonrası ünlü futbolcular, sosyal medyadan paylaşım yapmaya devam ediyor… Galatasaraylı Radamel Falcao, ailesiyle birlikte mutluluk pozu verirken Fenerbahçeli Rodrigues de evinden paylaşım yaptı. 48 yaşındaki efsane futbolcu Rivaldo'nun fit hali sosyal medyayı salladı.
FALCAO
G.Saray'ın yıldızı Falcao ailesiyle birlikte karpuz yediği anın fotoğraflarını paylaştı...
RİVALDO
Brezilyalı efsane futbolcu Rivaldo, 48 yaşında olmasına rağmen spora asla ara vermiyor.
AGÜERO
Arjantinli yıldız, boş zamanlarında evinde play-station oynuyor (Tabii ki futbol oyunu)
RODRIGUES
F.Bahçelı'nin yıldız futbolcularından Garry Rodrigues evde dinlenirken fotoğraf paylaşt
ABDULKADİR
Trabzonsporlu Abdülkadir Parmak, minik yeğeniyle vakit geçirirken çocuklar gibi eğleniyor…
MOUNT
Chelsea'de forma giyen Mount, coronavirü günlerinde yeni imajını taraftarlarına sundu...
FALCAO
G.Saray'ın yıldızı Falcao ailesiyle birlikte karpuz yediği anın fotoğraflarını paylaştı...
RİVALDO
Brezilyalı efsane futbolcu Rivaldo, 48 yaşında olmasına rağmen spora asla ara vermiyor.
AGÜERO
Arjantinli yıldız, boş zamanlarında evinde play-station oynuyor (Tabii ki futbol oyunu)
RODRIGUES
F.Bahçelı'nin yıldız futbolcularından Garry Rodrigues evde dinlenirken fotoğraf paylaşt
ABDULKADİR
Trabzonsporlu Abdülkadir Parmak, minik yeğeniyle vakit geçirirken çocuklar gibi eğleniyor…
MOUNT
Chelsea'de forma giyen Mount, coronavirü günlerinde yeni imajını taraftarlarına sundu...