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    • Spor
    • 28.04.2020 Gazete
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    'da Onyekuru umudu! Coronavirüs krizi bu sezon satışını zorlaştırıyor...

    Fransız ekibi Monaco’nun ’yu bonservisiyle satması zor gözüküyor. Bu da 'ın Nijeryalı yıldızı 1 yıl daha kiralama ihtimalini artırıyor.

    Onyekuru umudu
    Sezon sonu kiralık sözleşmesi bitecek olan 'yu takımda tutmak isteyen G.Saray'ın umudu artıyor. Monaco'nun 13.5 milyon Euro ödediği Onyekuru'yu satmak istediği biliniyor. Ancak futbol piyasasındaki durgunluk sebebiyle Nijeryalı yıldıza yüksek bir teklif gelmesi beklenmiyor.

    G.SARAY PUSUDA
    Monaco'nun     Onyekuru'dan zarar etmek istemediği ve düşük bonservisle satmak yerine 'a 1 yıl daha kiralamaya sıcak baktığı iddia ediliyor. Onyekuru da futbol kariyerine Sarı-Kırmızılı takımda devam etmek istiyor.
    Haberler Spor Galatasaray'da Onyekuru umudu! Coronavirüs krizi bu sezon satışını zorlaştırıyor...
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