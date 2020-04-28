2016-17 sezonunda Fenerbahçe'yi çalıştıran Dick Advocaat, Türk futboluyla ilgili çok çarpıcı tespitlerde bulundu… Hollanda basınına açıklamalarda bulunan tecrübeli hoca, "Türk futbolunda oyunculara aşırı romantiklik ve duygusallık yüklenmiş, kalitesizlik gizlenmiş. Gerçekler sezon sonu acı tecrübe oluyor. Bu paraların döndüğü alanda oyuncuların başarısızlığında romantik olmak salaklıktır" ifadesini kullandı.
Fenerbahçe kariyerinde yaşadıklarını da anlatan Advocaat, "Fenerbahçe kariyerimde oyuncuların çoğu beni sevmezdi. Bazı kalitesizlikleri yüzlerine söylüyordum. Bu taraftara bu mücadele yakışmıyordu çünkü. Yönetimle problemler oldu. Kalsaydım takımda tahmin edilmeyecek değişiklikler olacaktı" diye konuştu.
Görev yaptığı dönemde de sivri açıklamaları ile sürekli manşetleri süsleyen 72 yaşındaki Hollandalı hoca kısa süre görevde kalmasına rağmen Fenerbahçe'de iz bırakmayı başardı. Advocaat şu anda Feyenoord'ta görev yapıyor.