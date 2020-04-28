Al Hilal'den ayrılığı ve Fenerbahçe'ye transferi gündeme gelen Gomis'e Çin'den de talip çıktı. Arap basını, Talisca'nın da formasını giydiği Guangzhou'nun Fransız forveti istediğini öne sürdü. Gomis'in Al Hilal ile opsiyonlu 1 yıllık sözleşmesi bulunuyor.





Talisca'nın ismi Beşiktaş ile anılırken Galatasaray'ın eski futbolcusu Gomis'in adı Fenerbahçe ile geçiyor...

FENERBAHÇE YAKIN TAKİPTE

İddiaya göre Bafetimbi Gomis'in menajeri Etienne Mendy, Fransız golcünün transferi için Fenerbahçe ile temasa geçti. Bir süredir Suudi kulübü Al Hilal'ın Gomis'in sözleşmesindeki tek taraflı opsiyon maddesini kullanmayacağı konuşuluyordu. Mendy'nin 35 yaşındaki forveti Fenerbahçe'ye önerdiği öğrenildi.