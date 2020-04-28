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    • 28.04.2020 10:45
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    • 28.04.2020 10:45
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    'nin de ilgilendiği 'e bir talip daha çıktı!

    Al Hilal'den ayrılması gündemde olan ve 'nin yakın takibinde olduğu Bafetimbi 'e bir talip daha çıktı. Fenerbahçe'nin de radarına olduğu belirtilen golcü futbolcuyla ilgili yeni gelişmeyi Arap basını duyurdu.

    Gomis transferinde bir rakip daha! F.Bahçe'den sonra...

    Al Hilal'den ayrılığı ve 'ye transferi gündeme gelen 'e 'den de talip çıktı. Arap basını, 'nın da formasını giydiği Guangzhou'nun Fransız forveti istediğini öne sürdü. Gomis'in Al Hilal ile opsiyonlu 1 yıllık sözleşmesi bulunuyor.


    Talisca'nın ismi ile anılırken 'ın eski futbolcusu Gomis'in adı Fenerbahçe ile geçiyor...

    FENERBAHÇE YAKIN TAKİPTE

    İddiaya göre Bafetimbi Gomis'in menajeri Etienne Mendy, Fransız golcünün transferi için Fenerbahçe ile temasa geçti. Bir süredir Suudi kulübü Al Hilal'ın Gomis'in sözleşmesindeki tek taraflı opsiyon maddesini kullanmayacağı konuşuluyordu. Mendy'nin 35 yaşındaki forveti Fenerbahçe'ye önerdiği öğrenildi.

    Haberler Spor Fenerbahçe'nin de ilgilendiği Gomis'e bir talip daha çıktı!
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