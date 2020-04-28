Trabzonspor'un yıldızı Caleb Ekuban paylaşılamıyor! Gana medyası, golcü ismin transferine dair yaptığı haberde okuyucularına Al Hilal'in bordo-mavililere yapacağı teklifi duyurdu.

Konu ile ilgili yapılan haber şu şekilde aktarıldı;

"Suudi Arabistan ekibi Al Hilal, Trabzonspor'un formda oyuncusu Caleb Ekuban için 10 milyon euro ve bir oyuncu teklifi yapmayı düşünüyor.



Türk devi, geçtiğimiz yaz oyuncunun tapusunu İngiliz ekibi Leeds United'dan almıştı.

Ganalı milli yıldız Türkiye'de patlama yaptı ve şu anda kulüpten ayrılması beklenilen isimlerden biri. Celtic, Glasgow Rangers ve Lazio da oyuncuyu kadrosuna katmak istediğini iletti.