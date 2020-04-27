Türkiye'de coronavirüs sebebiyle ara verilen liglerin 12 Haziran'da yeniden başlaması planlanıyor… Türkiye Futbol Federasyonu ise bünyesindeki sağlık kurulu ile yoğun bir tedbir paketi hazırlıyor. İşte TFF'nin haziranın ortasında futbola yeniden dönüş için almayı hedeflediği tedbirler:
YOĞUN TEST UYGULANACAK
İlk olarak takımların yeniden toplanacağı tarih öncesi kulüpler tüm futbolculara ve personele coronavirüs testi uygulayacak. Futbolcu ve kulüp çalışanlarına yapılan coronavirüs testler belirli periyotlarda tekrarlanacak.
ÇALIŞMALAR GRUP HALİNDE
Futbolcular tesislerde ilk etapta gruplar halinde çalışacak. Zamanla daha geniş katılımlı idmanlar gerçekleştirilecek. Futbolculardan sosyal hayatlarında da 'izolasyon' kavramına dikkat etmeleri istenecek.
SAHA HARİCİ MASKE TAKILACAK
Yoğun önlemler altında çalışacak olan futbolcuları, antrenman ve maç sahası dışında maske kullanması planlanıyor. Kulüp personeli, antrenörler ve maçtaki görevliler için de maske kullanımı zorunlu hale giterilecek.
GÖREVLİ SAYISI AZALTILACAK
Maçlardaki görevli sayıları da azaltılacak. Minimum sayıda güvenlik personelinin olacağı maçlarda, yayıncı kuruluş da görevli sayısını düşürecek.
Sağlık personeli de daha izole olarak bir şekilde görev yapacak.
SEREMONİDE 'SOSYAL MESAFE'
Maç öncesi seremonide 'sosyal mesafe' kuralı uygulanarak futbolcular arasında boşluk bırakılacak. 'Sosyal' mesafe sadece seremonide değil yedek kulübesinde de uygulanacak. Futbolcular aralıklarla oturacak.
DEZENFEKTE KİLİT NOKTA
Antrenman ve maçlar öncesinde futbolcular, ellerini dezenfekte edecek. Ayrıca kulüpler de hem idman sahalarında hem de statlarında sık sık dezenfekte çalışması yaparak virüsün etkisini azaltmaya çalışacak.
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, kısa bir süre önce TFF Başkanı ve kulüp başkanlarıyla görüşürken ligin geleceği masaya yatırılmıştı.
YOĞUN TEST UYGULANACAK
İlk olarak takımların yeniden toplanacağı tarih öncesi kulüpler tüm futbolculara ve personele coronavirüs testi uygulayacak. Futbolcu ve kulüp çalışanlarına yapılan coronavirüs testler belirli periyotlarda tekrarlanacak.
ÇALIŞMALAR GRUP HALİNDE
Futbolcular tesislerde ilk etapta gruplar halinde çalışacak. Zamanla daha geniş katılımlı idmanlar gerçekleştirilecek. Futbolculardan sosyal hayatlarında da 'izolasyon' kavramına dikkat etmeleri istenecek.
SAHA HARİCİ MASKE TAKILACAK
Yoğun önlemler altında çalışacak olan futbolcuları, antrenman ve maç sahası dışında maske kullanması planlanıyor. Kulüp personeli, antrenörler ve maçtaki görevliler için de maske kullanımı zorunlu hale giterilecek.
GÖREVLİ SAYISI AZALTILACAK
Maçlardaki görevli sayıları da azaltılacak. Minimum sayıda güvenlik personelinin olacağı maçlarda, yayıncı kuruluş da görevli sayısını düşürecek.
Sağlık personeli de daha izole olarak bir şekilde görev yapacak.
SEREMONİDE 'SOSYAL MESAFE'
Maç öncesi seremonide 'sosyal mesafe' kuralı uygulanarak futbolcular arasında boşluk bırakılacak. 'Sosyal' mesafe sadece seremonide değil yedek kulübesinde de uygulanacak. Futbolcular aralıklarla oturacak.
DEZENFEKTE KİLİT NOKTA
Antrenman ve maçlar öncesinde futbolcular, ellerini dezenfekte edecek. Ayrıca kulüpler de hem idman sahalarında hem de statlarında sık sık dezenfekte çalışması yaparak virüsün etkisini azaltmaya çalışacak.
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, kısa bir süre önce TFF Başkanı ve kulüp başkanlarıyla görüşürken ligin geleceği masaya yatırılmıştı.