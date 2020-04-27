Galatasaray'da 6 sene yöneticilik yapan ve 6 şampiyonluk yaşayan Abdurrahim Albayrak için önümüzdeki sezon son olabilir...

Öyle ki Sarı- Kırmızılı kulübün ikinci başkanına, yöneticiliği bırakması için ailesinden büyük bir baskı var. Mart ayında korona virüse (KOVID-19) yakalanan ve yaklaşık 2 hafta hastanede kalan Albayrak, oldukça sancılı bir süreç geçirdi.

Daha önce kalbine stent takılan, tansiyon problemi de bulunan Albayrak, hem kendisi çok korktu hem de sevenlerini korkuttu. Fanatik'in haberine göre özellikle Albayrak'ın oğullarının, bu süreçte tam 10 kilo veren babalarının artık stresten uzak kalmasını istedikleri ve Galatasaray'da yöneticiliği bırakması konusunda baskı yaptıkları öğrenildi.

YENİ YÖNETİMDE OLMAYABİLİR

Sarı-Kırmızılı kulüpte mevcut yönetimin süresi, önümüzdeki yılın Mayıs ayında bitiyor. Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın bu dönem tamamlanmadan kesinlikle yönetimden ayrılmak istemediği belirtildi. Ancak Albayrak, 2021'den sonra ailesinin baskısı nedeniyle Galatasaray'da yöneticiliği bırakabilir.