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    • 27.04.2020 08:15
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    • 27.04.2020 08:15
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    'da depremi! Önümüzdeki sezon...

    'a uzun yıllar boyunca hizmet veren ve halen Galatasaray İkinci Başkanı olan 'ın görevi bırakması için ailesinden baskı gördüğü iddia edildi.

    G.Saray'da Albayrak depremi! Önümüzdeki sezon...

    'da 6 sene yöneticilik yapan ve 6 şampiyonluk yaşayan için önümüzdeki sezon son olabilir...

    Öyle ki Sarı- Kırmızılı kulübün ikinci başkanına, yöneticiliği bırakması için ailesinden büyük bir baskı var. Mart ayında korona virüse (KOVID-19) yakalanan ve yaklaşık 2 hafta hastanede kalan Albayrak, oldukça sancılı bir süreç geçirdi.

    Daha önce kalbine stent takılan, tansiyon problemi de bulunan Albayrak, hem kendisi çok korktu hem de sevenlerini korkuttu. Fanatik'in haberine göre özellikle Albayrak'ın oğullarının, bu süreçte tam 10 kilo veren babalarının artık stresten uzak kalmasını istedikleri ve Galatasaray'da yöneticiliği bırakması konusunda baskı yaptıkları öğrenildi.

    YENİ YÖNETİMDE OLMAYABİLİR
    Sarı-Kırmızılı kulüpte mevcut yönetimin süresi, önümüzdeki yılın Mayıs ayında bitiyor. Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın bu dönem tamamlanmadan kesinlikle yönetimden ayrılmak istemediği belirtildi. Ancak Albayrak, 2021'den sonra ailesinin baskısı nedeniyle Galatasaray'da yöneticiliği bırakabilir.

    Haberler Spor Galatasaray'da Abdurrahim Albayrak depremi! Önümüzdeki sezon...
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