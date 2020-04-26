Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Enes Ünal'ı istiyor. Golcü futbolcu, alt yaş kategorilerine bakıldığında, milli takım performansı dahil olmak üzere 'mükemmel' olarak tabir edilen bir oyuncu. Şimdi onu Galatasaray istiyor ve bu transfer hakkkında müzakere etmek için Villareal ile temaslar kurulmaya başlandı. Görünen tek şey şu ki, Enes Ünal'ın Villareal seviyesinde olmadığı. Bunun yanı sıra, kulübe ekstra bir gelir getireceği düşünülüyor.

Villareal, 2017'de Manchester City'den, geleceğe yönelik bir transfer olarak 14 milyon euroya oyuncuyu kadrosuna kattı. Ancak Levante ve Valladolid'e kiralanmasına rağmen kendi kulübünde şüpheci yaklaşıldı. Beklenen seviyeye ilerleyemedi. 2022'ye kadar sözleşmesi bulunmasına karşın kulüpten ayrılacağı çok açık. Bu nedenle Galatasaray belli bir miktar teklifle gelirse, kulüple ilişiği sona erecek."