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    • Spor
    • 27.04.2020 18:40
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    • 27.04.2020 18:40
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    Son dakika: 'in haziran sonunda başlatılması planlanıyor

    Son dakika haberine göre, Yeni tip (Kovid-19) salgını nedeniyle askıya alınan 'in haziran ayı sonunda yeniden başlatılmasının planlandığı belirtildi.

    Rusya'dan flaş karar: Haziran sonunda başlayacak

    Yeni tip (Kovid-19) salgını nedeniyle askıya alınan 'in haziran ayı sonunda yeniden başlatılmasının planlandığı belirtildi.

    Ligden yapılan açıklamada, maçların haziran sonunda başlatılıp, 2 Ağustos'a kadar bitirilmesinin hedeflendiği kaydedildi.

    Sezonun tamamlanamaması halinde alt ligden ilk iki sırasındaki takımların Premier Lig'e yükseltilmesinin düşünüldüğü aktarıldı.

    Bu senaryoda, küme düşme olmayacağı ve gelecek sezonun 18 takımla oynatılacağı, 2021-2022 sezonunda ise yeniden 16 takıma dönüleceği ifade edildi.

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