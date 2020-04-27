EN YAKIN ARKADAŞIYDI

Du Ganso'nın yıllardır Bruma ile arkadaş olduğu ve yıldız futbolcunun evine sürekli gittiği kaydedildi.

Bruma, Leipzig'de oynarken en yakın arkadaşına mahkeme onaylı velaketini verdi, ardından Ganso, 2 yıl boyunca Portekizli futbolcunun banka hesabından 3 milyon euro kendi hesabına yatırdı. Bruma ise bu olayı Şubat ayında farketti ve arkadaşını mahkemeye verdi.