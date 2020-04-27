Liverpool'un yıldız futbolcusu Mohamed Salah, coronavirüs salgını döneminde fiziğine dikkat eden isimlerin başında geliyor. Yıldız golcü çalışmalarını bir an olsun aksatmıyor.
Ramazan ayında oruç tutan Mısır yıldız, fotoğrafını 'Ruh halim' notuyla paylaştı. Salah daha önce de sosyal medyadan spor yaparken fotoğraflarını paylaşmıştı. Mısırlı yıldızın takım arkadaşı Lovren, Salah'ın yaptığı paylaşıma, "Bu adam durmak bilmiyor. Harika!" yorumunu yaptı…
SPOR DÜNYASI'NDA CORONA GÜNLÜĞÜ
Salgın nedeniyle spor organizasyonları durdu. Ülkemizdeki ve dünyadaki futbolcular, basketbolcular ise sosyal medya hesaplarından paylaşım yapmaya devam ediyor. Razaman Ayı dolayısıyla Abdülkadir Ömür takım arkadaşı Hüseyin Türkmen'e cevap verdi ve Teravih Namazı sonrası paylaşım yaptı…
ABDÜLKADİR
Trabzon'un yıldızı Abdülkadir Ömür, Teravih Namazı sonrası sosyal medyadan paylaşım yaptı.
NEYMAR
PSG'nin yıldızı Neymar, evinde vakit geçiriyor. Sambacı piyano çalarken paylaşım yaptı…
RONALDO
Juventus'un yıldızı her zamanki fit haliyle paylaşım yaptı. Ronaldo çalışmayı bırakmıyor.
MERİH
Juve'nin bir başka yıldızı Merih paylaştığı fotoğrafla sağlık çalışanlarına teşekkür etti.
ADEBAYOR
Ülkemızde forma giyen yıldız golcü, salgın günlerinde moralini yüksek tutmaya çalışıyor…
Nikaragua'da bir boks maçı… Boksör maskeli... Maç sırasına üzerine dezenkeftan sıkılıyor...
Ramazan ayında oruç tutan Mısır yıldız, fotoğrafını 'Ruh halim' notuyla paylaştı. Salah daha önce de sosyal medyadan spor yaparken fotoğraflarını paylaşmıştı. Mısırlı yıldızın takım arkadaşı Lovren, Salah'ın yaptığı paylaşıma, "Bu adam durmak bilmiyor. Harika!" yorumunu yaptı…
SPOR DÜNYASI'NDA CORONA GÜNLÜĞÜ
Salgın nedeniyle spor organizasyonları durdu. Ülkemizdeki ve dünyadaki futbolcular, basketbolcular ise sosyal medya hesaplarından paylaşım yapmaya devam ediyor. Razaman Ayı dolayısıyla Abdülkadir Ömür takım arkadaşı Hüseyin Türkmen'e cevap verdi ve Teravih Namazı sonrası paylaşım yaptı…
ABDÜLKADİR
Trabzon'un yıldızı Abdülkadir Ömür, Teravih Namazı sonrası sosyal medyadan paylaşım yaptı.
NEYMAR
PSG'nin yıldızı Neymar, evinde vakit geçiriyor. Sambacı piyano çalarken paylaşım yaptı…
RONALDO
Juventus'un yıldızı her zamanki fit haliyle paylaşım yaptı. Ronaldo çalışmayı bırakmıyor.
MERİH
Juve'nin bir başka yıldızı Merih paylaştığı fotoğrafla sağlık çalışanlarına teşekkür etti.
ADEBAYOR
Ülkemızde forma giyen yıldız golcü, salgın günlerinde moralini yüksek tutmaya çalışıyor…
Nikaragua'da bir boks maçı… Boksör maskeli... Maç sırasına üzerine dezenkeftan sıkılıyor...