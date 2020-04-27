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    • Spor
    • 27.04.2020 Gazete
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    'un yıldızı Salah gece bile durmuyor (Spor dünyasında corona günlüğü)

    'un yıldız futbolcusu , coronavirüs salgını döneminde fiziğine dikkat eden isimlerin başında geliyor. Yıldız golcü çalışmalarını bir an olsun aksatmıyor. Ramazan ayında oruç tutan yıldız, fotoğrafını 'Ruh halim' notuyla paylaştı

    Salah gece bile durmuyor
    Liverpool'un yıldız futbolcusu , coronavirüs salgını döneminde fiziğine dikkat eden isimlerin başında geliyor. Yıldız golcü çalışmalarını bir an olsun aksatmıyor.




    Ramazan ayında oruç tutan yıldız, fotoğrafını 'Ruh halim' notuyla paylaştı. Salah daha önce de dan spor yaparken fotoğraflarını paylaşmıştı. Mısırlı yıldızın takım arkadaşı Lovren, Salah'ın yaptığı paylaşıma, "Bu adam durmak bilmiyor. Harika!" yorumunu yaptı…

    SPOR DÜNYASI'NDA CORONA GÜNLÜĞÜ
    Salgın     nedeniyle spor organizasyonları durdu. Ülkemizdeki ve dünyadaki futbolcular, basketbolcular ise sosyal medya hesaplarından paylaşım yapmaya devam ediyor. Razaman Ayı dolayısıyla takım arkadaşı Hüseyin Türkmen'e cevap verdi ve sonrası paylaşım yaptı…



    ABDÜLKADİR
    Trabzon'un yıldızı Abdülkadir Ömür, Teravih Namazı sonrası sosyal medyadan paylaşım yaptı.



    NEYMAR
    'nin yıldızı , evinde vakit geçiriyor. Sambacı piyano çalarken paylaşım yaptı…



    RONALDO
    'un yıldızı her zamanki fit haliyle paylaşım yaptı. Ronaldo çalışmayı bırakmıyor.



    MERİH
    Juve'nin bir başka yıldızı Merih paylaştığı fotoğrafla sağlık çalışanlarına teşekkür etti.



    ADEBAYOR
    Ülkemızde forma giyen yıldız golcü, salgın günlerinde moralini yüksek tutmaya çalışıyor…



    Nikaragua'da bir boks maçı… Boksör maskeli... Maç sırasına üzerine dezenkeftan sıkılıyor...

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