Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 27.04.2020 Gazete
    ABONE OL

    Aslan’ın gözü ’da! kararını bekliyor...

    , coronavirüs salgını nedeniyle ’i askıya alırsa , lerini rahatça yapacak. Kural sürerse Christian Luyindama ya da Marcao satılacak.

    Aslan’ın gözü UEFA’da
    'ın yeni sezon planlaması için gözü 'nın vereceği kararında. Bir süredir UEFA'nın kıskacında olan Cimbom, coronavirüs sebebiyle 'nin askıya alınması durumunda önümüzdeki sezonun lerini sınırlamaya takılmadan rahatça yapabilecek.



    BONSERVİS ÖDEYEBİLECEKLER
    FFP askıya alınırsa G.Saray, "Sattığın kadar al" kuralından kurtulacak ve bonservis ödeyebilecek. Kısıtlama sürerse Luyindama veya Marcao'dan biri kaynak için satılacak.

    BÜTÇE DE DÜŞMEK ZORUNDA
    Cimbom FFP uygulaması sürdüğü takdirde takımdaki maaş yükünü de azaltmak durumda. Kısıtlama sürerse transfer listesindeki isimler son dönemdeki gibi kiralık oyuncular olacak.



    Sakatlığı öncesi , Luyindama için 14 milyon Euro teklif etmişti.
    Haberler Spor Aslan’ın gözü UEFA’da! Galatasaray FFP kararını bekliyor...
    Spor Haberleri Tüm spor haberleri
    Tüm Spor Haberleri