Galatasaray'ın yeni sezon planlaması için gözü UEFA'nın vereceği Finansal Fair Play kararında. Bir süredir UEFA'nın kıskacında olan Cimbom, coronavirüs sebebiyle FFP'nin askıya alınması durumunda önümüzdeki sezonun transferlerini sınırlamaya takılmadan rahatça yapabilecek.
BONSERVİS ÖDEYEBİLECEKLER
FFP askıya alınırsa G.Saray, "Sattığın kadar al" kuralından kurtulacak ve bonservis ödeyebilecek. Kısıtlama sürerse Luyindama veya Marcao'dan biri kaynak için satılacak.
BÜTÇE DE DÜŞMEK ZORUNDA
Cimbom FFP uygulaması sürdüğü takdirde takımdaki maaş yükünü de azaltmak durumda. Kısıtlama sürerse transfer listesindeki isimler son dönemdeki gibi kiralık oyuncular olacak.
Sakatlığı öncesi Aston Villa, Luyindama için 14 milyon Euro teklif etmişti.
BONSERVİS ÖDEYEBİLECEKLER
FFP askıya alınırsa G.Saray, "Sattığın kadar al" kuralından kurtulacak ve bonservis ödeyebilecek. Kısıtlama sürerse Luyindama veya Marcao'dan biri kaynak için satılacak.
BÜTÇE DE DÜŞMEK ZORUNDA
Cimbom FFP uygulaması sürdüğü takdirde takımdaki maaş yükünü de azaltmak durumda. Kısıtlama sürerse transfer listesindeki isimler son dönemdeki gibi kiralık oyuncular olacak.
Sakatlığı öncesi Aston Villa, Luyindama için 14 milyon Euro teklif etmişti.