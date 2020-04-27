Aytemiz Alanyaspor'da bu sezon sözleşmesi bitecek 10 ismin akıbeti merakla bekleniyor. Junior Fernandes, Papiss Cisse, Fabrice N'Sakala, Djalma Campos, Ceyhun Gülselam, Baiano, Cenk Gönen, Eray Birniçan, Kaan Kanak ve kiralık Yacine Bammou bu sezon takımdan ayrılması muhtemel futbolcular olarak dikkat çekiyor.
ALTAY'IN HAYAL KIRIKLIĞI SAMBACI LEANDRINHO
Altay formayla çıktığı 23 maçta ligde 1 ve kupada 2 gol atan Brezilyalı futbolcu, 1'inci Lig'deki en kötü dönemini geçirdi. Coronavirüs salgını nedeniyle sezona verilen ara öncesi oynanan son 4 karşılaşmada kadroya alınmayan 33 yaşındaki futbolcu, yokları oynadığı Altay'da geçmişini mumla aradı.
STACHOWIAK: YASAL HAKKIMI KULLANDIM
Denizlispor ile olan sözleşmesini tek taraflı olarak fesheden Adam Stoachowiak ayrılığın sebebini anlattı. Stoachowiak "Ödeme yapılmadığından dolayı fesih hakkı elde ettim. Fırsatçılık yapmadım. Geçen sezon 6 ay maaş alamamıştım. O zaman da takımdan fesip hakkımı kullanıp ayrılabilirdim ama bunu yapmamıştım" ifadelerini kullandı.
OĞULCAN GÜN SAYIYOR
G.Saray ile prensip anlaşmasına varan Oğulcan, İmza için gün sayıyor. Rize de Oğulcan ile devam edilmeyeceğini açıklamıştı.
SEKIDIKA KİRALANABİLİR
Eskişehir'den transfer edilen Jesse Sekidika'nın önümüzdeki sezonun kadrosunda olması beklenmiyor. Nijeryalı, Süper Lig'e kiralanabilir.
TACİKİSTAN DURDURDU!
Coronavirüs salgını nedeniyle dünyada futbol dururken, bazı ülkeler ise maçlara ısrarla devam ediyordu. Ancak bu ülkelerden Tacikistan da karşılaşmaları askıya aldığını açıkladı.
MAYIS'TA BAŞLAYACAKLAR
Salgın nedeniyle futbola verilen ara sonrası ülkeler liglerin başlama tarihleriyle ilgili planlama yapmaya başladı. Polonya Ligi'nin mayıs ayının sonunda başlaması planlanıyor.
MARINAKIS'E BÜYÜK ŞOK
Yunanistan ekibi Olympiakos, küme düşme tehlikesiyle karşı karşıya... Kulübün sahibi Evangelos Marinakis'in de bahis şikesi yaptığı iddiasıyla ömür boyu men cezası alabilir…
MONACO DA ONUN İÇİN SIRADA
Serie A ekiplerinden Napoli ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Dries Mertens'in talipleri artmaya başladı. Belçikalı oyuncuyla ilgilenen son takım Monaco oldu. Çin takımları da yıldız oyuncu Mertens'in peşinde.
BARCELONA'NIN DE LİGT AŞKI!
Juventus forması giyen Hollandalı savunma oyuncusu Matthijs de Ligt'i Barcelona transfer etmek istiyor. 20 yaşındaki savunma oyuncusu Ajax'tan Juventus'a 85,5 milyon Euro karşılığında transfer olmuştu.
ARSENAL DE TOP BAŞI YAPIYOR
İngiliz ekibi Arsenal gelecek hafta antrenmanlara başlayacak... Oyuncular, hükümetin coronavirüs düzenlemesine uygun bireysel çalışmalarını yapacak... İdmanlarda sosyal mesafe kuralı uygulanacak…
ALTAY'IN HAYAL KIRIKLIĞI SAMBACI LEANDRINHO
Altay formayla çıktığı 23 maçta ligde 1 ve kupada 2 gol atan Brezilyalı futbolcu, 1'inci Lig'deki en kötü dönemini geçirdi. Coronavirüs salgını nedeniyle sezona verilen ara öncesi oynanan son 4 karşılaşmada kadroya alınmayan 33 yaşındaki futbolcu, yokları oynadığı Altay'da geçmişini mumla aradı.
STACHOWIAK: YASAL HAKKIMI KULLANDIM
Denizlispor ile olan sözleşmesini tek taraflı olarak fesheden Adam Stoachowiak ayrılığın sebebini anlattı. Stoachowiak "Ödeme yapılmadığından dolayı fesih hakkı elde ettim. Fırsatçılık yapmadım. Geçen sezon 6 ay maaş alamamıştım. O zaman da takımdan fesip hakkımı kullanıp ayrılabilirdim ama bunu yapmamıştım" ifadelerini kullandı.
OĞULCAN GÜN SAYIYOR
G.Saray ile prensip anlaşmasına varan Oğulcan, İmza için gün sayıyor. Rize de Oğulcan ile devam edilmeyeceğini açıklamıştı.
SEKIDIKA KİRALANABİLİR
Eskişehir'den transfer edilen Jesse Sekidika'nın önümüzdeki sezonun kadrosunda olması beklenmiyor. Nijeryalı, Süper Lig'e kiralanabilir.
TACİKİSTAN DURDURDU!
Coronavirüs salgını nedeniyle dünyada futbol dururken, bazı ülkeler ise maçlara ısrarla devam ediyordu. Ancak bu ülkelerden Tacikistan da karşılaşmaları askıya aldığını açıkladı.
MAYIS'TA BAŞLAYACAKLAR
Salgın nedeniyle futbola verilen ara sonrası ülkeler liglerin başlama tarihleriyle ilgili planlama yapmaya başladı. Polonya Ligi'nin mayıs ayının sonunda başlaması planlanıyor.
MARINAKIS'E BÜYÜK ŞOK
Yunanistan ekibi Olympiakos, küme düşme tehlikesiyle karşı karşıya... Kulübün sahibi Evangelos Marinakis'in de bahis şikesi yaptığı iddiasıyla ömür boyu men cezası alabilir…
MONACO DA ONUN İÇİN SIRADA
Serie A ekiplerinden Napoli ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Dries Mertens'in talipleri artmaya başladı. Belçikalı oyuncuyla ilgilenen son takım Monaco oldu. Çin takımları da yıldız oyuncu Mertens'in peşinde.
BARCELONA'NIN DE LİGT AŞKI!
Juventus forması giyen Hollandalı savunma oyuncusu Matthijs de Ligt'i Barcelona transfer etmek istiyor. 20 yaşındaki savunma oyuncusu Ajax'tan Juventus'a 85,5 milyon Euro karşılığında transfer olmuştu.
ARSENAL DE TOP BAŞI YAPIYOR
İngiliz ekibi Arsenal gelecek hafta antrenmanlara başlayacak... Oyuncular, hükümetin coronavirüs düzenlemesine uygun bireysel çalışmalarını yapacak... İdmanlarda sosyal mesafe kuralı uygulanacak…