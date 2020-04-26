TFF 1. Başkanvekili Servet Yardımcı, liglerin kalan bölümünün kesin olarak seyircisiz oynanacağını söyledi. Yardımcı şunları kaydetti: "Haziranın ortası gibi başlamayı düşünüyoruz. Sezonu bitirmek için 10 maç gününe ihtiyacımız var"
ALTERNATİF ÇOK FAZLA
"Haziran ve temmuzda maçları hafta sonu oynayarak ligi bitirebiliyoruz. Ligin tek şehirde oynanması planı ise şimdilik gündemimizde değil"
MAYIS 15'TE BAŞLAMALILAR
"Takımların hazır olması için çalışmalarına 15 mayıs gibi başlamaları gerekiyor. Yurtdışında olan oyuncular dönüşte 14 gün karantinada kalacağı için kulüpler bunları çağırmalı"
BİRÇOK ÖNLEM ALINACAK
"Maçların devamı için futbolcuların test edilmesi, oturma düzeni, sahada kaç kişi olacak, soyunma odasındaki hijyenik durumları nasıl olacak, bunların hepsinin kriterleri belirleniyor"
TRANSFER KARARI TFF'NİN
"UEFA transfer konusunda kararı federasyonlara bıraktı. Kulüpler Birliği ile görüşeceğiz ve kararı biz vereceğiz"
YENİ SEZON BELLİ DEĞİL
Servet Yardımcı, "Yeni sezonda maçlar seyircili oynanacak mı, onu bile düşünemiyoruz. Şartlar değişiyor. Zaman gösterir" dedi.
ÇIKACAK KARARA UYACAĞIZ
Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, 1 Mayıs'ta TFF ile kulüpler arasında yapılacak olan toplantıda ligin nasıl devam edeceğinin şekilleneceğini açıkladı. Gözbaşı, "1 Mayıs'taki karara uyacağız. Eğer oynatılma kararı çıkarsa 2 Mayıs'ta toplanacağız. Ligler oynanırsa hemen kampa girmemiz gerekecek. Bir yandan da gelir üretmeliyiz" dedi.
ASLOLAN LİGLERİN TAMAMLANMASI
Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, spora verilen ara ile ilgili konuştu. Baykan, "Aslolan liglerin tamamlanması virüs izin verirse. Her taktik değişebilir; hücumdan savunmaya, alan savunmasından adam adamaya farklı argümanlar sahaya konulabilir. Çalışmalar devam ediyor" ifadelerini kullandı.
ALTERNATİF ÇOK FAZLA
"Haziran ve temmuzda maçları hafta sonu oynayarak ligi bitirebiliyoruz. Ligin tek şehirde oynanması planı ise şimdilik gündemimizde değil"
MAYIS 15'TE BAŞLAMALILAR
"Takımların hazır olması için çalışmalarına 15 mayıs gibi başlamaları gerekiyor. Yurtdışında olan oyuncular dönüşte 14 gün karantinada kalacağı için kulüpler bunları çağırmalı"
BİRÇOK ÖNLEM ALINACAK
"Maçların devamı için futbolcuların test edilmesi, oturma düzeni, sahada kaç kişi olacak, soyunma odasındaki hijyenik durumları nasıl olacak, bunların hepsinin kriterleri belirleniyor"
TRANSFER KARARI TFF'NİN
"UEFA transfer konusunda kararı federasyonlara bıraktı. Kulüpler Birliği ile görüşeceğiz ve kararı biz vereceğiz"
YENİ SEZON BELLİ DEĞİL
Servet Yardımcı, "Yeni sezonda maçlar seyircili oynanacak mı, onu bile düşünemiyoruz. Şartlar değişiyor. Zaman gösterir" dedi.
ÇIKACAK KARARA UYACAĞIZ
Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, 1 Mayıs'ta TFF ile kulüpler arasında yapılacak olan toplantıda ligin nasıl devam edeceğinin şekilleneceğini açıkladı. Gözbaşı, "1 Mayıs'taki karara uyacağız. Eğer oynatılma kararı çıkarsa 2 Mayıs'ta toplanacağız. Ligler oynanırsa hemen kampa girmemiz gerekecek. Bir yandan da gelir üretmeliyiz" dedi.
ASLOLAN LİGLERİN TAMAMLANMASI
Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, spora verilen ara ile ilgili konuştu. Baykan, "Aslolan liglerin tamamlanması virüs izin verirse. Her taktik değişebilir; hücumdan savunmaya, alan savunmasından adam adamaya farklı argümanlar sahaya konulabilir. Çalışmalar devam ediyor" ifadelerini kullandı.