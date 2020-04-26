TFF 1. Lig'de mücadele eden ve Süper Lig iddiasını kuvvetli bir şekilde sürdüren Bursaspor'un bu sezon parlayan yıldızı olan Burak Kapacak, yaz döneminde transferin gözde isimlerinden bir tanesi olabilir. Orta sahanın sağında forma giyen ve asistleriyle Bursaspor'a hayat veren Burak Kapacak için Galatasaray ile Trabzonspor transferde karşı karşıya geldi. Bu iki kulübe Fransız ekibi Le Havre de katılmış durumda. Ancak genç yıldızın transferinde Trabzonspor'un daha erken davrandığı için bir adım önde olduğu da gelen haberler arasında. 8 Aralık 1999 doğumlu ve 1,80 boyunda olan Burak Kapacak'ın 2024 yılının haziran ayına kadar Bursaspor ile sözleşmesi bulunuyor.
TALİPLER ARTACAK...
Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın da bu yarışa katılma ihtimali yüksek görülüyor. Avrupa kulüplerinden de talip sayısının aratabileceği de gelen haberler arasında. TFF 1. Lig'de 18 maçta yaptığı 7 asistle dikkatleri üzerine çeken Burak Kapacak, asit krallığı yarışmasında sadece tecrübeli isim Erkan Zengin'in gerisinde kalmış durumda.
TALİPLER ARTACAK...
Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın da bu yarışa katılma ihtimali yüksek görülüyor. Avrupa kulüplerinden de talip sayısının aratabileceği de gelen haberler arasında. TFF 1. Lig'de 18 maçta yaptığı 7 asistle dikkatleri üzerine çeken Burak Kapacak, asit krallığı yarışmasında sadece tecrübeli isim Erkan Zengin'in gerisinde kalmış durumda.