"MAAŞ İNDİRİMİ SİZİN SORUNUNUZ"

Ayrıca toplantıda, oyuncularda yapılacak indirim için TFF'nin tavsiye kararı alması ve bunun resmi olarak açıklanması istendi. Burada önemli bir detay daha ortaya çıktı. Bu istek için ise TFF Başkanı Nihat Özdemir'in, "Biz TFF olarak aracılık yapmayız ama tavsiye metni üzerinde sizinle birlikte çalışabiliriz. Bizim görevimiz UEFA ve FIFA kararlarını size anlatmak. Bunun dışında oyuncularla masaya oturup, indirim oranlarına karışmayız. Her kulübün farklı dinamiği var. Bu sizin sorununuz. Ama aynı gemideyiz tabii ki yardımcı olmak isteriz" yanıtını verdiği öğrenildi.