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    • 25.04.2020 16:38
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    • 25.04.2020 16:38
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    Beko'da gündem ! Yönetim kesenin ağzını açtı

    Beko'da özellikle başantrenör Zejlko Obradovic'in geleceği tartışmalara neden olsa da, Sarı-Lacivertliler'in 'in yıldızı 'e astronomik bir teklifte bulunduğu belirtildi.

    F.Bahçe kesinin ağzını açtı! Astronomik teklif

    Corona virüs salgını nedeniyle Avrupa'da basketbola ara verilmiş olsa da EuroLeague'deki temsilcilerimizden Beko, transfer çalışmalarını sürdürüyor.

    Fanatik'in haberine göre; Sarı-Lacivertliler, forması giyen 'i önümüzdeki sezon adına kadroya katmak istiyor. ABD'li oyuncunun ismi, 2017-18 sezonunun başında da Fenerbahçe ile anılmıştı.

    Arjantin'den PickAndRoll'un haberine göre Real Madrid ile olan sözleşmesinin sonuna gelen Thompkins için Fenerbahçe, Madrid ekibinin teklifini aşacak düzeyde ve astronomik bir teklif yaptığını belirtti.

    29 yaşındaki oyuncu, bu sezon Real Madrid'in İstanbul'da Fenerbahçe'yi 94-65 mağlup ettiği maçta 4/4 iki sayılık, 2/2 üç sayılık isabetiyle 14 sayı üreterek öne çıkmıştı.

    Henüz tercihini yapmayan Thompkins, salgın sürecinde de Avrupa'da corona virüs testi pozitif çıkan ilk EuroLeague oyuncusu olmuştu.

    Haberler Spor Fenerbahçe Beko'da gündem Trey Thompkins! Yönetim kesenin ağzını açtı
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