Trabzonspor'a 22'lik dinamo! İlk görüşme tamam

Trabzonspor transferde vites yükseltti... Şu anda Süper Lig'in zirvesinde bulunan bordo mavililer, gelecek sezonun transfer çalışmlarına başladı.

İsrail basınından yansıyan bilgilere göre bordo mavili kulüp, şu anda Hapoel Hadera'da forma giyen Mohammed Abu Fani ile görüşmelere başladı.

Konu ile ilgili aktarılan haberde şu ifadelere yer verildi;

"Hadera için çalışan orta saha oyuncusu Mohammed Abu Fani, gelecek sezon Türkiye istikametinde yol alıyor. 22 yaşındaki furbolcunun Trabzonspor ile güçlü temaslarda bulunduğu belirtildi.

Türkler, bir kaç aydır oyuncu ile bağlantı halindeler. Pazartesi günü (27 Nisan) 22. yaş gününü kulayacak Mohammed Abu Fani, Hapoel Hadera'da harika bir sezon geçirdi.

Orta saha oyuncusu bu sezon ligde 22 maçta görev aldı. 3 gol atarken 2 asist üretti. Son iki yılda büyük bir aşama kaydetti. Trabsonpor, 26. hafta itibariyle 53 puanla Türkiye liginde lider bulunuyor. (Lig, corona virüsü pandemisi nedeniyle ertelendi). Öte yandan takımın yıldızı olan Nwakaeme'nin menajeri aynı zamanda Mohammed Abu Fani'nin de menajeri.

Abu Fani'nin menajerliğini yapan kişi, Nwakaeme'yi Hapoel Beer Sheva'dan oyuncuyu Türk ekibine transfer eden Viki Vaknin'dir."