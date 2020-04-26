Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 26.04.2020 Gazete
    ABONE OL

    Spor Dünyası’nda corona günlüğü

    Coronavirüs salgını günlerinde yıldız futbolcular sosyal medyadan paylaşım yapmaya devam ediyor. Dünyaca ünlü yıldızlar, dolayısıyla da paylaşım yapmayı ihmal etmiyor.



    Salgın     sonrası yıldız futbolcular paylaşım yapmaya devam ediyor. Dünyaca ünlü yıldızlar, Ramazan Ayı dolayısıyla da paylaşım yapmayı ihmal etmiyor. Bursa'da temizlik işçilerinin 2010'da şampiyon olan kadrodaki futbolcuların isimlerinin yazılı olduğu özel kıyafetlerle çalışması dikkat çekti…


    GOMIS
    GALATASARAY'IN eski yıldızı Gomis, sosyal medyadan 'Hayırlı Ramazanlar' mesajı yayınladı.



    RONALDO
    JUVENTUS'UN yıldızı Ronaldo, Madeira'daki evinden paylaşım yaparak, "evde mutluyum" dedi.



    HÜSEYİN TÜRKMEN
    TRABZONSPORLU Hüseyin Türkmen, Teravih Namazı kıldıktan sonra topu Abdülkadir Ömür'e attı.



    BURSA
    BURSA'DA işçiler şampiyon kadrodaki futbolcuların isimlerinin olduğu kıyafetlerle çalıştı.



    SALZBURG
    SALZBURG antrenmanlara başladı. Oyuncuların idmanda maske takması dikkatlerden kaçmadı…



    DYBALA
    JUVENTUSLU yıldız Dybala coronavirüs günlerinde çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

    Haberler Spor Spor Dünyası’nda corona günlüğü
    Spor Haberleri Tüm spor haberleri
    Tüm Spor Haberleri