Spor Dünyası’nda corona günlüğü

Salgın sonrası yıldız futbolcular paylaşım yapmaya devam ediyor. Dünyaca ünlü yıldızlar, Ramazan Ayı dolayısıyla da paylaşım yapmayı ihmal etmiyor. Bursa'da temizlik işçilerinin 2010'da şampiyon olan kadrodaki futbolcuların isimlerinin yazılı olduğu özel kıyafetlerle çalışması dikkat çekti…
GOMIS
GALATASARAY'IN eski yıldızı Gomis, sosyal medyadan 'Hayırlı Ramazanlar' mesajı yayınladı.
RONALDO
JUVENTUS'UN yıldızı Ronaldo, Madeira'daki evinden paylaşım yaparak, "evde mutluyum" dedi.
HÜSEYİN TÜRKMEN
TRABZONSPORLU Hüseyin Türkmen, Teravih Namazı kıldıktan sonra topu Abdülkadir Ömür'e attı.
BURSA
BURSA'DA işçiler şampiyon kadrodaki futbolcuların isimlerinin olduğu kıyafetlerle çalıştı.
SALZBURG
SALZBURG antrenmanlara başladı. Oyuncuların idmanda maske takması dikkatlerden kaçmadı…
DYBALA
JUVENTUSLU yıldız Dybala coronavirüs günlerinde çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.