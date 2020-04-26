Spor Dünyası’nda corona günlüğü





Salgın sonrası yıldız futbolcular paylaşım yapmaya devam ediyor. Dünyaca ünlü yıldızlar, Ramazan Ayı dolayısıyla da paylaşım yapmayı ihmal etmiyor. Bursa'da temizlik işçilerinin 2010'da şampiyon olan kadrodaki futbolcuların isimlerinin yazılı olduğu özel kıyafetlerle çalışması dikkat çekti…





GOMIS

GALATASARAY'IN eski yıldızı Gomis, sosyal medyadan 'Hayırlı Ramazanlar' mesajı yayınladı.

