Beşiktaş için bir iddia da Fransa'dan geldi. Yönetimin Edwin Gyasi ile 2 yıllık ön sözleşme yaptığı konuşulurken Fransız medyası Beşiktaş'ın Fransa Ligue 2 ekiplerinden Lorient'te oynayan ve sözleşmesi bu sezon sonunda bitecek olan Jimmy Cabot için de devreyeye girdiğini yazdı.
AYNI VALBUENA'YA BENZİYOR
Hızı ve oyun stiliyle Valbuena'yı anımsatan 26 yaşındaki sağ kanat oyuncusunun transferi için istekli tek kulübün Beşiktaş olmadığı, Marsilya'nın da Cabot'la ilgilendiği belirtildi.
İSTİKRARIYLA GÖZ KAMAŞTIRIYOR
Cabot 87 başarılı driplingle Ligue 2'nin topla en iyi mesafe kat eden ismi olarak da dikkat çekiyor. Lorient'in ligde oynadığı 28 maçın 27'sinde forma giydi ve 4 gol, 2 asist yaptı.
4 SEZONDUR LORİENT'TE
Lorient'te 4 sezondur forma giyen başarılı futbolcunun yeni sezonda büyük takımlarda şans bulmak istediği ve Beşiktaş'ın kendisine yapacağı teklifi değerlendirmeye alacağı iddia edildi. Bu sezon takımına 4 gol, 2 asistlik bir performans sağlayan Cabot'un peşinde birçok kulübün olduğu öğrenildi.
AYNI VALBUENA'YA BENZİYOR
Hızı ve oyun stiliyle Valbuena'yı anımsatan 26 yaşındaki sağ kanat oyuncusunun transferi için istekli tek kulübün Beşiktaş olmadığı, Marsilya'nın da Cabot'la ilgilendiği belirtildi.
İSTİKRARIYLA GÖZ KAMAŞTIRIYOR
Cabot 87 başarılı driplingle Ligue 2'nin topla en iyi mesafe kat eden ismi olarak da dikkat çekiyor. Lorient'in ligde oynadığı 28 maçın 27'sinde forma giydi ve 4 gol, 2 asist yaptı.
4 SEZONDUR LORİENT'TE
Lorient'te 4 sezondur forma giyen başarılı futbolcunun yeni sezonda büyük takımlarda şans bulmak istediği ve Beşiktaş'ın kendisine yapacağı teklifi değerlendirmeye alacağı iddia edildi. Bu sezon takımına 4 gol, 2 asistlik bir performans sağlayan Cabot'un peşinde birçok kulübün olduğu öğrenildi.