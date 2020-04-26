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    • Spor
    • 26.04.2020 Gazete
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    kabul ederse kalacak!

    yönetimi sözleşmesi sona erecek olan 'ya 1 milyon Euro garanti para teklif edecek. Maç başılarla bu rakam artabilecek. Eğer Şili'li sağ bek bu rakamı kabul ederse kendisiyle 1+1 yıllık sözleşme imzalanacak. İşte Takvim Gazetesi’nin 26 Nisan 2020 tarihli spor sayfalarından derlediğimiz Fenerbahçe haberleri…

    Isla kabul ederse kalacak!
    Fenerbahçe yönetimi sözleşmesi sona erecek olan 'ya 1 milyon Euro garanti para teklif edecek. Maç başılarla bu rakam artabilecek. Eğer Şili'li sağ bek bu rakamı kabul ederse kendisiyle 1+1 yıllık sözleşme imzalanacak.

    OBRADOVİC'TEN CORONA AÇILIMI
    Coronavırüs salgını sonrası ülkesi Sırbistan'a giden Başantrenörü Zejlko Obradovic yeni imajıyla dikkat çekti. Sırp hocanın iyice uzayan sakallı hali taraftarları şaşırttı. Sarı-lacivertli taraftarlar, konu hakkında çok sayıda paylaşımda bulundu. Bir taraftar, "Obradovic'ten corona açılımı" yorumunu yaptı.

    NANİ'DEN     ŞOK SÖZLER
    Fenerbahçe'nin eski yıldızı Nani ilginç açıklamalar yaptı. Portekizli futbolcu, "Bizim çok iyi kadromuz vardı. En iyi kadro bizimdi. Ama Türkiye'de sadece maç kazanarak şampiyon olunmuyor" ifadelerini kullandı.
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