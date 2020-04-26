Isla kabul ederse kalacak!

Fenerbahçe yönetimi sözleşmesi sona erecek olan Isla'ya 1 milyon Euro garanti para teklif edecek. Maç başılarla bu rakam artabilecek. Eğer Şili'li sağ bek bu rakamı kabul ederse kendisiyle 1+1 yıllık sözleşme imzalanacak.
OBRADOVİC'TEN CORONA AÇILIMI
Coronavırüs salgını sonrası ülkesi Sırbistan'a giden Fenerbahçe Başantrenörü Zejlko Obradovic yeni imajıyla dikkat çekti. Sırp hocanın iyice uzayan sakallı hali taraftarları şaşırttı. Sarı-lacivertli taraftarlar, konu hakkında çok sayıda paylaşımda bulundu. Bir taraftar, "Obradovic'ten corona açılımı" yorumunu yaptı.
NANİ'DEN ŞOK SÖZLER
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Nani ilginç açıklamalar yaptı. Portekizli futbolcu, "Bizim çok iyi kadromuz vardı. En iyi kadro bizimdi. Ama Türkiye'de sadece maç kazanarak şampiyon olunmuyor" ifadelerini kullandı.
OBRADOVİC'TEN CORONA AÇILIMI
Coronavırüs salgını sonrası ülkesi Sırbistan'a giden Fenerbahçe Başantrenörü Zejlko Obradovic yeni imajıyla dikkat çekti. Sırp hocanın iyice uzayan sakallı hali taraftarları şaşırttı. Sarı-lacivertli taraftarlar, konu hakkında çok sayıda paylaşımda bulundu. Bir taraftar, "Obradovic'ten corona açılımı" yorumunu yaptı.
NANİ'DEN ŞOK SÖZLER
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Nani ilginç açıklamalar yaptı. Portekizli futbolcu, "Bizim çok iyi kadromuz vardı. En iyi kadro bizimdi. Ama Türkiye'de sadece maç kazanarak şampiyon olunmuyor" ifadelerini kullandı.