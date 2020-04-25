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    • Spor
    • 25.04.2020 Gazete
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    Spor dünyasında corona günlüğü

    Liglere verilen coronavirüs molası sonrası sporcular antrenmanlarını evden yapıyor ve bu anları üzerinden takipçileri ile paylaşıyor. Sporcular, günlük hayatlarına dair de kesitleri sosyal medyada paylaşırken ortaya keyifli görüntüler çıkıyor. İşte öne çıkan bazı paylaşımlar…

    Spor dünyasında corona günlüğü
    Liglere verilen coronavirüs molası sonrası sporcular antrenmanlarını evden yapıyor ve bu anları üzerinden takipçileri ile paylaşıyor. Sporcular, günlük hayatlarına dair de kesitleri sosyal medyada paylaşırken ortaya keyifli görüntüler çıkıyor. İşte öne çıkan bazı paylaşımlar…



    DAVID LUIZ
    'in yıldızı , kendisini dijital ortamda klonlayarak eğlenceli bir şekilde kutladı.



    SÖRLOTH
    İki sağlık görevlisi kıyafetlerine Sörloth ve Abdülkadir Ömür'ün ismini yazdı. Sörltoh bu fotoğrafı paylaştı



    RODRIGUES
    F.Bahçeli futbolcu lige ara verilen dönemde topla oynama özlemini evinde dindirmeye çalışıyor.



    MURİÇ VE AİLESİ
    Vedat Muriç'in doğum gününü kutlayan eşi, ikinci çocuklarının olacağını da 'dan duyurdu.



    ARDA TURAN
    Arda, A Milli forma ile 'a son dakikalarda attığı frikik golünü, "Ne vurmuşum" diyerek paylaştı.



    MBAPPE
    'nin yıldızı futbola verilen arada kağıttan yaptığı basket topu ile yeteneklerini sergiledi.
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