Spor dünyasında corona günlüğü

Liglere verilen coronavirüs molası sonrası sporcular antrenmanlarını evden yapıyor ve bu anları sosyal medya üzerinden takipçileri ile paylaşıyor. Sporcular, günlük hayatlarına dair de kesitleri sosyal medyada paylaşırken ortaya keyifli görüntüler çıkıyor. İşte öne çıkan bazı paylaşımlar…
DAVID LUIZ
Arsenal'in yıldızı doğum gününü, kendisini dijital ortamda klonlayarak eğlenceli bir şekilde kutladı.
SÖRLOTH
İki sağlık görevlisi kıyafetlerine Sörloth ve Abdülkadir Ömür'ün ismini yazdı. Sörltoh bu fotoğrafı paylaştı
RODRIGUES
F.Bahçeli futbolcu lige ara verilen dönemde topla oynama özlemini evinde dindirmeye çalışıyor.
MURİÇ VE AİLESİ
Vedat Muriç'in doğum gününü kutlayan eşi, ikinci çocuklarının olacağını da Instagram'dan duyurdu.
ARDA TURAN
Arda, A Milli forma ile Kazakistan'a son dakikalarda attığı frikik golünü, "Ne vurmuşum" diyerek paylaştı.
MBAPPE
PSG'nin yıldızı futbola verilen arada kağıttan yaptığı basket topu ile yeteneklerini sergiledi.
DAVID LUIZ
Arsenal'in yıldızı doğum gününü, kendisini dijital ortamda klonlayarak eğlenceli bir şekilde kutladı.
SÖRLOTH
İki sağlık görevlisi kıyafetlerine Sörloth ve Abdülkadir Ömür'ün ismini yazdı. Sörltoh bu fotoğrafı paylaştı
RODRIGUES
F.Bahçeli futbolcu lige ara verilen dönemde topla oynama özlemini evinde dindirmeye çalışıyor.
MURİÇ VE AİLESİ
Vedat Muriç'in doğum gününü kutlayan eşi, ikinci çocuklarının olacağını da Instagram'dan duyurdu.
ARDA TURAN
Arda, A Milli forma ile Kazakistan'a son dakikalarda attığı frikik golünü, "Ne vurmuşum" diyerek paylaştı.
MBAPPE
PSG'nin yıldızı futbola verilen arada kağıttan yaptığı basket topu ile yeteneklerini sergiledi.