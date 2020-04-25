Muslera'ya yapılacak yeni sözleşmeye 'corona' ayarı

Galatasaray'ın sembol isimlerinden biri haline gelen Fernando Muslera ile yapılması planlanan yeni sözleşmeye coronavirüs ayarı çekilecek!.. Alınan bilgilere göre Sarı-Kırmızılı yönetim bu sezon 3 milyon 575 bin Euro maaşı olan Uruguaylı kalecinin menajeriyle ocak ayında görüşerek 2 milyon 750 bin Euro maaş ve 2+1 yıllık sözleşme teklifi yaptı. Tarafların bu görüşme sonrası prensip anlaşmasına vardığı ve sezon sonunda detayları konuşmak için sözleştiği öğrenildi. Ancak yönetim yaşanan virüs kabusu sonrası bu teklifi geri çekti. Sarı-Kırmızılılar ekonomik krizi dikkate alarak Muslera'ya daha düşük bir teklif yaparak anlaşma zemini arayacak.
Ailesi ile birlikte Türkiye'de çok mutlu olan Muslera ekonomik olarak fedakarlık yapmaya hazır.
Ailesi ile birlikte Türkiye'de çok mutlu olan Muslera ekonomik olarak fedakarlık yapmaya hazır.