Geçtiğimiz günlerde medyada yer alan bir haberde "Daniel Amokachi, corona virüsü nedeniyle ülkesi Nijerya'da zor durumda olan ihtiyaç sahiplerine gıda paketleri dağıtıyor" deniyordu. Yiğit namıyla anılır demişler. İngilizler ona süratinden dolayı "Amo Taksi" demişti. Beşiktaş taraftarı ise daha güzel bir lakap buldu: Kara Boğa… Daha güzeldi çünkü süratinden başka patlamalı koşu ve hırsıyla onu daha güzel anlatıyordu. Daniel Owefin Amokachi, 30 Aralık 1972'de Nijerya'nın Kaduna şehrinde doğdu. Profesyonel futbola 16 yaşındayken Kaduna'nın Rancher Bees takımında başladı. Sezonun 2. yarısında forma giymesine rağmen hemen dikkat çekti. 17 Yaş Altı Milli Takım'a seçilmesi beklenirken o bir üst seviye olan B Milli Takıma alındı.
İLK MAÇI CEZAYİR'E
17 Yaşındayken Afrika Uluslar Kupası'nda Cezayir'e karşı oynadığında büyüleyici bir performans sergileyince dünya futbol piyasası da onunla ilgilenmeye başladı. 1990'da daha 18 yaşını doldurmamıştı ki Belçika'nın FC Brügge takımına transfer oldu. İlk sezonunda alt yapıda oynatıldı. Ertesi yıl yani 1991- 1992'de A takımda sahaya çıkmaya başladı. Takımı Brügge Belçika şampiyonluğunu kazanırken, Avrupa kupalarında takımının en çok gol atan oyuncusu olan Amokachi de Belçika'da oynayan en iyi Afrikalı futbolcu ödülünü kazandı. Ertesi sezon ileride onunla özdeşleşecek olan sakatlıkla ilk kez tanıştı ve o sezon doğru dürüst oynayamadı. 1993-1994 Sezonunda bir kez daha 'En iyi Afrikalı oyuncu' seçilince artık Belçika ligi ona dar geliyordu. O yılların "Süper Kartallar" olarak anılan efsane Nijerya Milli Takımı'nın da değişmez oyuncusu olmuştu. O takım önce Afrika Uluslar Kupası'nı kazandı, sonra da 94 Dünya Kupası'nda gruptan çıkarak İtalya'ya elendi. Amokachi Dünya Kupası'nda iki gol atarak bir kez daha vitrine çıkmıştı. 1994'te 3 milyon pound karşılığında Everton'a transfer olduğunda Brügge adına 81 maçta 35 gol atmıştı.
ADA'YA AYAK BASTI
Everton'da ilk sezonunda kendi deyişiyle Premier Lig'e hazır değildi. 18 lig maçında 4 gol attı. Takımı FA Cup'ı alırken bir gol de ondan gelmişti. Ama öyle sıradan bir gol de değildi. Yedekte ısınırken takım arkadaşı Paul sakatlanınca hocası oyuna sokmak için çağırdı. Tam girecekken saha dışında tedavisi yapılan Paul iyileşti ve oyuna devam etme kararı aldı. Ne var ki Amokachi izinsiz oyuna giriverdi. Takımını şampiyon yapan golü atınca da bu disiplinsizliği göz ardı edildi. Çok çalıştı, daha da güçlendi ve 1995- 1996 sezonunda 25 maçta oynadı ve 6 gol attı. Ne var ki Everton ondan daha çok şey bekliyordu ve sezon sonunda 1 Milyon 750 Bin Pound karşılığında Beşiktaş'a verdi. Amokachi oynadığı takımlar içinde en çok Beşiktaş'ı sevdi. Taraftar da defans arkasına atılan toplara delici bir güçle koşan ve yakalayan, top ayağındayken rakiplerini süratiyle dağıtan Amokachi'yi bağrına bastı. Beşiktaş'a geldiğinde 24 yaşındaydı yani futbol için en güzel yaşlardaydı. Tek sorunu Nijerya'ya gittiğinde geç dönmesiydi. Fenerbahçe maçı öncesi de geç kalmıştı, kulüp özel uçak yolladı. 15 saat uçuştan sonra ayağının tozuyla maça çıktı.
BEŞİKTAŞ'TA COŞTU
Beşiktaş'ta ilk iki sezonunda çok başarılı performans sergiledi. Son sezonunda ise milli takımda yaşadığı diz sakatlığı nedeniyle çok az forma şansı bulabildi. Üç sezon geçirdiği Beşiktaş'ta 77 maçta, 19 gol attı. Beşiktaş'tan sonra Manchester City'e gitti ama dizindeki sakatlık nedeniyle sağlık kontrolünden geçemedi. Ondan sonra İngiltere, Hollanda, Fransa ve Suudi Arabistan'da pek çok takıma gitti ama sakatlığı yüzünden hiçbir maça çıkamadı, yaptığı sözleşmeler iptal edildi. 2005'te Nijerya'ya döndü ve futbolu orada bıraktı. Amokachi aslında 26 yaşında fiilen futboldan uzaklaşmak zorunda kaldı. Amokachi artık teknik direktörlük yapıyor. Beşiktaş seyircisi ise Kara Boğa'sını hiç unutmadı…
GEÇİRDİĞİ SAKATLIKLAR ONA BÜYÜK DARBE VURDU
Beşiktaş taraftarının unutulmaz ismi olan Amokachi bugün bile hatırlanan büyük bir yıldız olarak biliniyor. Nijeryalı futbolcu geçirdiği sakatlıklar nedeniyle istediği hedefleri bir türlü yakalayamadı.
PORTRELER - TAYFUN ER / 9
İLK MAÇI CEZAYİR'E
17 Yaşındayken Afrika Uluslar Kupası'nda Cezayir'e karşı oynadığında büyüleyici bir performans sergileyince dünya futbol piyasası da onunla ilgilenmeye başladı. 1990'da daha 18 yaşını doldurmamıştı ki Belçika'nın FC Brügge takımına transfer oldu. İlk sezonunda alt yapıda oynatıldı. Ertesi yıl yani 1991- 1992'de A takımda sahaya çıkmaya başladı. Takımı Brügge Belçika şampiyonluğunu kazanırken, Avrupa kupalarında takımının en çok gol atan oyuncusu olan Amokachi de Belçika'da oynayan en iyi Afrikalı futbolcu ödülünü kazandı. Ertesi sezon ileride onunla özdeşleşecek olan sakatlıkla ilk kez tanıştı ve o sezon doğru dürüst oynayamadı. 1993-1994 Sezonunda bir kez daha 'En iyi Afrikalı oyuncu' seçilince artık Belçika ligi ona dar geliyordu. O yılların "Süper Kartallar" olarak anılan efsane Nijerya Milli Takımı'nın da değişmez oyuncusu olmuştu. O takım önce Afrika Uluslar Kupası'nı kazandı, sonra da 94 Dünya Kupası'nda gruptan çıkarak İtalya'ya elendi. Amokachi Dünya Kupası'nda iki gol atarak bir kez daha vitrine çıkmıştı. 1994'te 3 milyon pound karşılığında Everton'a transfer olduğunda Brügge adına 81 maçta 35 gol atmıştı.
ADA'YA AYAK BASTI
Everton'da ilk sezonunda kendi deyişiyle Premier Lig'e hazır değildi. 18 lig maçında 4 gol attı. Takımı FA Cup'ı alırken bir gol de ondan gelmişti. Ama öyle sıradan bir gol de değildi. Yedekte ısınırken takım arkadaşı Paul sakatlanınca hocası oyuna sokmak için çağırdı. Tam girecekken saha dışında tedavisi yapılan Paul iyileşti ve oyuna devam etme kararı aldı. Ne var ki Amokachi izinsiz oyuna giriverdi. Takımını şampiyon yapan golü atınca da bu disiplinsizliği göz ardı edildi. Çok çalıştı, daha da güçlendi ve 1995- 1996 sezonunda 25 maçta oynadı ve 6 gol attı. Ne var ki Everton ondan daha çok şey bekliyordu ve sezon sonunda 1 Milyon 750 Bin Pound karşılığında Beşiktaş'a verdi. Amokachi oynadığı takımlar içinde en çok Beşiktaş'ı sevdi. Taraftar da defans arkasına atılan toplara delici bir güçle koşan ve yakalayan, top ayağındayken rakiplerini süratiyle dağıtan Amokachi'yi bağrına bastı. Beşiktaş'a geldiğinde 24 yaşındaydı yani futbol için en güzel yaşlardaydı. Tek sorunu Nijerya'ya gittiğinde geç dönmesiydi. Fenerbahçe maçı öncesi de geç kalmıştı, kulüp özel uçak yolladı. 15 saat uçuştan sonra ayağının tozuyla maça çıktı.
BEŞİKTAŞ'TA COŞTU
Beşiktaş'ta ilk iki sezonunda çok başarılı performans sergiledi. Son sezonunda ise milli takımda yaşadığı diz sakatlığı nedeniyle çok az forma şansı bulabildi. Üç sezon geçirdiği Beşiktaş'ta 77 maçta, 19 gol attı. Beşiktaş'tan sonra Manchester City'e gitti ama dizindeki sakatlık nedeniyle sağlık kontrolünden geçemedi. Ondan sonra İngiltere, Hollanda, Fransa ve Suudi Arabistan'da pek çok takıma gitti ama sakatlığı yüzünden hiçbir maça çıkamadı, yaptığı sözleşmeler iptal edildi. 2005'te Nijerya'ya döndü ve futbolu orada bıraktı. Amokachi aslında 26 yaşında fiilen futboldan uzaklaşmak zorunda kaldı. Amokachi artık teknik direktörlük yapıyor. Beşiktaş seyircisi ise Kara Boğa'sını hiç unutmadı…
GEÇİRDİĞİ SAKATLIKLAR ONA BÜYÜK DARBE VURDU
Beşiktaş taraftarının unutulmaz ismi olan Amokachi bugün bile hatırlanan büyük bir yıldız olarak biliniyor. Nijeryalı futbolcu geçirdiği sakatlıklar nedeniyle istediği hedefleri bir türlü yakalayamadı.
PORTRELER - TAYFUN ER / 9