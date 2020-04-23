UEFA, 55 ülke federasyonuyla sabah saatlerinde başlayan yeni bir video konferans gerçekleştirdi ve corona virüsü krizinin ardından alınan yeni kararlarını iletti.



Milli takımlara oyuncu gönderen 55 üye ülkeden 676 kulübe toplam 70 milyon euroluk ödemenin hızlıca yapılacağını açıklayan UEFA, böylece destek olunacağını duyurdu.

Avrupa futbolunun patronu UEFA, tüm federasyonlardan, liglerin en geç Haziran ayında başlamasını ve 3 Ağustos tarihinde bitirilmesini istedi.

UEFA ayrıca, Haziran ayında liglerini başlatamayan ülkelerin, en geç 27 Mayıs tarihinde açıklaması şartıyla, playoff oynatmasını talep etti.

Sezonu hiçbir türlü oynatamayan ve mevcut haliyle tescil eden ya da iptal eden liglerin Avrupa Kupaları bileti alacak takımlarının, 'sportif başarı' kıstasıyla belirleneceği vurgulandı. Bunun da, en son puan durumumdal, sıralama ya da playoff sonucu olacağı kaydedildi.

Bununla birlikte, gündemde sıkça yer alan 'UEFA puanına göre Avrupa' seçeneğinin gündemde olmadığı, herhangi bir kulübe Wild Card ile Avrupa seçeneğinin sunulmayacağı da kaydedildi.

UEFA'nın önerisine göre, eğer lig oynanmazsa Süper Lig'de Şampiyonlar Ligi biletini ilk sırada olan Trabzonspor alacakken, 2. sıradaki Başakşehir playoff oynayacak, 3. sıradaki Galatasaray UEFA'ya gidecekken, 4. sıradaki Sivasspor da ön eleme oynamaya hak kazanacak. Türkiye Kupası'ndan gelecek olan UEFA Kupası hakkının kime gideceği konuus ise henüz netleşmiş değil.