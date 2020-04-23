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    • 23.04.2020 16:23
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    • 23.04.2020 16:23
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    Eski Başakşehirli Adebayor'dan flaş açıklama: Virüsü ben getirmedim, bağış yapmıyorum

    'de ve formaları giyen dünyaca ünlü forvet , corona virüs pandemisi ile mücadele için ihtiyacı olan insanlara bağış yapmadığı konusunda eleştirilerin hedefi olurken, yıldız isim bu haberlere ilginç bir yanıt verdi. Emmanuel Adebayor, corona virüsü salgını sebebiyle meslektaşlarının aksine herhangi bir yardımda bulunmayacağını açıkladı.

    'Virüsü ben getirmedim, bağış yapmıyorum'

    Paraguay ekiplerinden Olympia forması giyen , corona virüsü salgını sebebiyle durma noktasına gelen futbol endüstrisine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

    'VİRÜSÜ BEN GETİRMEDİM'

    Meslektaşlarının aksine salgın sebebiyle maaşında kesinti yapılmasını kabul etmeyeceğini ve herhangi bir bağışta bulunmayacağını ifade eden tecrübeli golcü, "Ülkeye koronavirüsü ben getirmedim, bağış yapmıyorum" dedi.

    Adebayor ayrıca kendisini Samuel Eto'o, Dider Drogba ve gibi Afrikalı futbolcuların salgında ülkelerine yaptıkları bağışları örnek göstererek kendisini eleştirenlere de cevap verdi.

    Emmanuel Adebayor'un açıklamaları şu şekilde:

    Beni Eto'o ve Drogba'yla kıyaslayıp, neden şimdiye dek bir yardım vakfı kurmadığımı ya da neden bağış yapmadığımı soranlar için üzgünüm. Ama ne yazık ki ben onlar değilim. Ben Emmanuel Sheyi Adebayor'um ve her zaman istediğimi yapacağım. Ne istiyorsam onu yiyor, ne yapmak istiyorsam onu yapıyorum. Togo'da, bağış yapmadığım için beni eleştiren insanlar olacak. Bazıları ülkeye virüsü benim getirdiğimi düşünüyor. Bu çok talihsizce ama bu ülke böyle işte.

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