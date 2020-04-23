Eczacıbaşı VitrA Kulübü, CEV'in 2019-2020 sezonu için aldığı kararı duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamaya göre; CEV, 2019-2020 Sezonu Şampiyonlar Ligi organizasyonunu iptal etti ve bu sezon şampiyon belirlenmeyeceğini bildirdi.

Organizasyon daha önce, salgının Avrupa'da yayılmasını önlemek için alınan tedbirler doğrultusunda birkaç kez ileri bir tarihe alındıktan sonra süresiz ertelenmişti.

CEV'in yapmış olduğu açıklamaya göre, 2020 yılında Avrupa kupalarının kalan tüm maçları ve 16 Mayıs'ta Berlin'de düzenlenmesi planlanan Süper Finaller iptal edilirken, kupalarda şampiyon belirlenmeyecek.