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    • Spor
    • 23.04.2020 Gazete
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    lu Abdülkadir Ömür rotayı çizdi: Önce şampiyonluk sonra Avrupa

    ’un genç yıldızı Abdülkadir Ömür bu sezon şampiyonluğu yaşamayı çok istediğini söyledi. Ömür, “Sonra Avrupa’yı düşüneceğim” açıklamasında bulundyu.



    Abdülkadir     Ömür rotayı çizdi. İlk hedefini Trabzonspor'da A takıma çıkarak gerçekleştirdiğini söyleyen genç yıldız, "İkinci isteğim Trabzonspor'da şampiyon olmak. İnşallah bunu da yaparım. Amacım ardından Türkiye'yi yurt dışında temsil etmek ve büyük hayallerimi büyük takımlarda gerçekleştirebilmek" diye konuştu.



    FATİH TEKKE İDOLÜM
    Genç yıldız çocukluğundan itibaren Fatih Tekke'nin videolarını izlediğini belirterek, "Onun maçlarını izleyerek büyüdüm. Futbolu seçmemdeki en büyük sebep Fatih Tekke'dir" dedi.



    MESSİ'YE HAYRANLIĞIM VAR
    Messi'ye benzetildiği için çok mutlu olduğunu söyleyen Abdülkadir, "Barcelona ve Messi hayranlığımı herkes biliyor. Allah inşallah o günleri bize nasip eder" ifadesini kullandı.
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