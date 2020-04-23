Fratmat.info adlı internet sitesinin özel olarak verdiği haberde detaylar şu şekilde aktarıldı;

"Fulham, Galatasaray'dan, Jean Michael Seri için 10 milyon euro istiyor.

İngiltere Championship takımı Fulham, Galatasaray ile, Fildişili orta saha oyuncusunun Türkiye'ye transferi ile ilgili görüşmede bulunuyorlar. Bu operasyonun tamamlanması için İngiliz kulübü, Türklerden 10 milyon euro istiyor.

2018'de Nice'den ayrılarak Fulham'a imza atan Seri için 30 milyon euro ödenmişti. Ancak görünen o ki 4 yıllık sözleşme imzalayan Seri, 2022'de Fulham'da olmayacak. Fildişili oyuncu bu sezon Galatasaray'da kiralık oynuyor ve evrim geçiriyor. Türkiye Ligi, 26. haftada sağlık krizi (corona virüsü) nedeniyle yarıda kesilmeden önce, Fildişili milli oyuncu 19 maç oynadı ve 1 gol attı.